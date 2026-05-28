ضيوف الرحمن يرمون الجمرات الثلاث ويواصلون الإقامة بمنى

رمى حجاج بيت الله الحرام اليوم، في أول أيام التشريق وثاني أيام عيد الأضحى، الجمرات الثلاث متبعين هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدءا بالصغرى ثم الوسطى وصولا إلى جمرة العقبة، وذلك وسط منظومة أمنية وخدمية ضمنت انسيابية حركة الحشود.

وتكللت عملية الرمي بالنجاح التام بفضل خطط التفويج والمتابعة الميدانية المشتركة التي وفرت أجواء آمنة ومطمئنة للحجاج، في حين يستمر ضيوف الرحمن في الإقامة بمشعر منى لإتمام نسكهم، مع توفر رخصة التعجل في اليوم الثاني لمن أراد.