«صوتها الشهير باق».. فيراري الكهربائية بسرعة 310 كيلومترات

كشفت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الإيطالية فيراري عن سيارتها الكهربائية لوتشي، التي جاءت بتصميم خارجي جديد كليا بالنسبة لسيارات فيراري.

وأشار موقع كار أند درايفر المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن طول السيارة لوتشي يبلغ 9ر197 بوصة بزيادة قدرها بوصتين عن السيارة «بوروسانج». كما أن المقصورة الأمامية توجد في مقدمة هيكل السيارة المصنوع بالكامل من الألومنيوم. تفتح الأبواب من المنتصف، ويوجد باب خلفي يفتح للأعلى. وتوجد المصابيح الأمامية والخلفية على ألواح داكنة، وتتخذ ماسحات الزجاج الأمامي الوضع الرأسي مقابل القوائم الأمامية للسيارة.

وتقول فيراري إن السيارة لوتشي تتمتع بأقل مقاومة للهواء مقارنة بأي سيارة فيراري سابقة، من خلال العناصر الرئيسية التي تشمل جناحين أمامي وخلفي بتصميم نفقي، وفتحات تهوية نشطة لثلاثة مبادلات حرارية.

في الوقت نفسه ألغت فيراري الأزرار التي كانت موجودة في عجلة القيادة بالسيارة بوروسانج وكانت محبطة للسائقين، في السيارة الكهربائية الجديدة، التي جاءت مزودة بمفاتيح تحكم حقيقية، تشمل قرصين مانتينو ووحدة قياسية بخمسة أوضاع، وقرص مانتينو إلكتروني يتحكم في نظام نقل الحركة. وقرص مانتينو عبارة قرص يسمح بضبط سريع وبسيط للإلكترونيات التي تتحكم في إعدادات تعليق السيارة، والتحكم في الجر، والترس التفاضلي الإلكتروني، وسرعة تغيير علبة التروس الإلكترونية.

وتعمل السيارة لوتشي بأربعة محركات كهربائية متزامنة، حيث ينتج المحركان الأماميان 282 حصانا، بينما ينتج المحركان الخلفيان 831 حصانا. وفي حين أن القوة الاسمية لهذه المحركات الأربعة معا تبلغ 1035 حصانا، فإن القوة الفعلية للسيارة لوتشي أكبر كثيرا من قوة أي سيارة فيراري أخرى مُخصصة للطرقات.

ورغم أن وزنها الذي يقارب «2277» كيلوجراما، تؤكد فيراري أن لوتشي تستطيع الوصول إلى سرعة62 ميلا «100 كيلومتر» خلال 5ر2 ثانية في حين تبلغ سرعتها القصوى «310 كيلومترات».

وعن صوت السيارة الكهربائية لوتشي يقول جيانماريا فولجينزي، كبير مسؤولي تطوير المنتجات في فيراري «كان الصوت أحد أكبر التحديات التي واجهتنا في هذه السيارة» لآن صوت سيارات فيراري التقليدية أحد نقاط تميزها لدى عشاقها، في حين أن المحركات الكهربائية لا تصدر صوتا تقريبا. كان بإمكان فيراري برمجة لوتشي لتشغيل صوت أحد محركاتها التقليدية القوية، لكن الشركة فضلت اختيارا آخر، حيث أرادت أن يكون الصوت الذي يسمعه السائق نتاجا للضوضاء الميكانيكية التي تصدرها السيارة فعليًا، لذا طورت (وحصلت على براءة اختراع) نظاما يلتقط الصوت من داخل المحور الخلفي ويضخمه، وهو ما يعني أن السيارة تصدر صوتا خارجيا وداخليا طبيعيا وليس أصوات مسجلة كما جرت العادة في السيارات الكهربائية بشكل عام.