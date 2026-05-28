ورود فواحة ترسم الابتسامة على الوجوه

في أجواء مفعمة بالبهجة والسرور وعابقة بقِيَم التلاحم المجتمعي الأصيل، واصلت بلدية الحمرية بإمارة الشارقة عادتها السنوية الراسخة التي درجت عليها في رسم الابتسامة على وجوه الأهالي، إذ عايدت العائلات عقب أداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

واستقبلت الفرق جموع المصلين في مصلى العيد والمنطقة المحيطة به بحفاوة، وسط مظاهر احتفالية بهيجة تمثلت في توزيع الورود الفواحة على الآباء والأمهات، ما أضفى لمسة من الألفة والوداد على المناسبة.

ولم تغب فرحة الأطفال عن مشهد المعايدة، إذ حرصت البلدية على إيلاء الصغار اهتماماً خاصاً لتعميق فرحة العيد في نفوسهم، من خلال تنظيم جولة معايدة واسعة شملت توزيع البالونات الملونة والورود الزاهية والهدايا الرمزية عليهم، ما أشاع أجواء من المرح بين العائلات، وحوّل محيط المصلى إلى تظاهرة اجتماعية دافئة تعكس الترابط الوثيق بين البلدية والجمهور.