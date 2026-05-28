الإمارات تزهو في عيد الأضحى بالفرح وعناقيد النور

ابتهاجاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عمت أرجاء دولة الإمارات الفرحة والأجواء الاحتفالية، إذ ازدانت الشوارع والميادين والجسور بمختلف أنواع الزينة والتشكيلات الضوئية التي أضفت على المدن مشاهد تنبض بالفرح والبهجة.

وتتألق مختلف إمارات الدولة بالمجسمات وعناقيد الأنوار التي تحمل عبارات التهنئة بالعيد، إلى جانب الإضاءات الملونة التي تنتشر في الطرق الرئيسة والمناطق الحيوية، وعبارات التهاني بعيد الأضحى المبارك، مثل «عيدكم مبارك»، وغيرها من بطاقات المعايدة المكتوبة بأحرف من نور.

وفي الوقت ذاته، تشهد مراكز التسوق والأسواق المحلية إقبالاً واسعاً من المتسوقين لشراء مستلزمات العيد، وسط عروض ترويجية وتخفيضات موسمية أسهمت في تنشيط الحركة التجارية ورفع وتيرة البيع والشراء في مختلف قطاعات التجزئة.

وامتد هذا النشاط إلى منصات التجارة الإلكترونية والمتاجر الرقمية، التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في الطلبات، مع تنامي الإقبال على التسوق عبر الإنترنت بفضل سهولة الخدمات وتنوع الخيارات وسرعة التوصيل، ما عزز تكامل منظومة البيع بين المتاجر التقليدية والمنصات الرقمية خلال موسم العيد.

وتحولت المراكز التجارية إلى وجهات ترفيهية متكاملة للعائلات، من خلال الفعاليات والأنشطة المصاحبة التي تستقطب الزوار يومياً، وتضفي مزيداً من الحيوية على الأجواء الاحتفالية في مختلف أنحاء الدولة التي تمتد لتحول الإمارات إلى لوحة حافلة بألوان البهجة والسعادة، إذ يتنافس الجميع على رسم الابتسامة على وجوه الصغار والكبار، بداية من لحظة صلاة العيد التي تبرز بعدها مظاهر الفرحة بالمناسبة، ويحرص كثيرون من المواطنين والمقيمين على التعبير عن سعادتهم بهذا اليوم من خلال منح الأطفال العيديات الرمزية.

وخلال العيد تعبق المراكز الكبرى برائحة القهوة، حيث تحرص على استقبال زوارها برمز الكرم، علاوة على التمور الإماراتية التي لا تغيب عن المناسبة، معبرة عن روح الإمارات الأصيلة، وتقاليدها العريقة.

مظاهر مميزة

تعكس مناسبة عيد الأضحى المبارك قِيَم الولاء والانتماء من خلال المظاهر الاحتفالية التي تعم المدن، وحرص الجميع على مشاركة فرحة العيد في أجواء آمنة ومثالية وفريدة من نوعها، تجسد ما تنعم به الدولة من تلاحم مجتمعي وتنوع ثقافي.

