«أم استثنائية» من الببغاوات تنشر الأمل.. وتنقذ نوعها النادر

شهد أحد أندر أنواع الببغاوات في العالم ارتفاعاً ملحوظاً في أعداده، بفضل زوجين فائقي التكاثر، أصبحا مسؤولين عن أكثر من 10% من إجمالي أعدادها.

يُصنَّف ببغاء كاكاريكي كاراكا، أو الببغاء ذو الجبهة البرتقالية، وهو من الأنواع الأصلية في نيوزيلندا، ضمن الأنواع المهددة بشكل حرج بالانقراض، وأُعلن انقراضه مرتين، قبل أن يُعاد رصده في الطبيعة.

وأعداد كاكاريكي كاراكا المتبقية هي نحو 450 طائراً، يعيش معظمها في محميات وجزر خالية من المفترسات، وفي البرية كذلك.

وتزاوج «ناتشو» و«تريكسي» عام 2024 في محمية أيزك لحفظ البيئة والحياة البرية في كرايستشيرش، وأنجبا منذ ذلك التاريخ 55 فرخاً، 33 منها هذا العام وحده.

وأشاد مدير الحياة البرية في المحمية، لي بيركاسكي، بالأم «تريكسي»، واصفاً إياها بـ«الاستثنائية».

وقال: «انتهى موسم التكاثر، ومع ذلك مازالت تضع البيض وتربي الفراخ»، مضيفاً: «من الأفضل أن تتوقف لتستريح، لكنها لا تُظهر أي نية لذلك، إذ وضعت سبعة فراخ أخرى حديثاً».

وتابع: «يستحق (ناتشو) الثناء أيضاً، فهو المسؤول عن توفير الطعام لكل من (تريكسي) والفراخ، وهو أمر يتطلب جهداً كبيراً».

من ناحيته، قال رئيس برنامج إنقاذ طائر الكاكاريكي كاراكا في المحمية، واين بيغز، إنّ أزواج التكاثر مثل «ناتشو» و«تريكسي» تضمن عدم انقراض هذا النوع من الطيور.

وأضاف: «نعوّل على برامج التكاثر في الأسر، فمن دونها لا يمكننا إنشاء مواقع جديدة».

وأوضح أنّ «مجموعات الطيور البرية عرضة للحيوانات المفترسة، لذا نحتاج دائماً إلى مجموعات احتياطية».