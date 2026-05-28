وجهات تنبض بتجارب غامرة خلال العيد

تُشكل المتاحف والمرافق الترفيهية في أبوظبي، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وجهة نابضة بالحياة تجمع بين الترفيه والثقافة والفنون، وتقدّم برنامجاً حافلاً بالفعاليات والتجارب الغامرة.

وعلى مدار عطلة عيد الأضحى، يقدّم متحف اللوفر أبوظبي لزواره تجارب فنية وثقافية متعددة، تشمل عروضاً صوتية وحركية، إلى جانب عروض أفلام عالمية تحت قبته الأيقونية.

ويضم البرنامج تجربة «تمارين التنفس العائم»، التي توفر جلسات تأمل واسترخاء ضمن بيئة صوتية غامرة على مراتب طافية، بما يمنح المشاركين أجواء من الهدوء والتوازن.

ويقدم المتحف تجربة «نحن لسنا وحدنا»، وهي رحلة سمعية وبصرية تستكشف عوالم الذكاء الفائق والسفر بين النجوم، بأصوات عالمية، من بينها صوت الفنان الإماراتي حسين الجسمي.

ويعرض المتحف فيلم «الرحلة الكبرى»، الذي يتناول، برؤية إنسانية مؤثرة، رحلة أب وابنه من جنوب فرنسا إلى مكة المكرمة، احتفاء بروح عيد الأضحى وقيمه الإنسانية.

وفي إطار الاحتفاء بالموروث الإماراتي والهوية الوطنية، يستضيف متحف زايد الوطني برنامج «فرحة العيد»، خلال الفترة من 27 إلى 31 الجاري، ويتضمن باقة واسعة من الأنشطة الثقافية والتفاعلية التي تجمع بين الشعر والموسيقى والحرف التقليدية والسرد القصصي.

وتبرز ضمن الفعاليات تجربة شعرية مبتكرة تنظمها «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، حيث يلتقي الزوار بشعراء باللغتين العربية والإنجليزية لتحويل ذكرياتهم وتجاربهم الشخصية إلى قصائد أصلية مستوحاة من روح أبوظبي وتنوع مجتمعها.

كما يقدم المتحف تجربة «صباحية العيد» المستوحاة من المجلس الإماراتي التقليدي، والتي تتضمن الشعر النبطي وفن المنكوس والقهوة الإماراتية والعروض الموسيقية الحية، إلى جانب ورش للحرف اليدوية وصناعة الدخون وتذكارات العيد، فضلاً عن عروض الفنون الشعبية مثل «العيالة» و«الحربية» و«النعاشات»، بما يعزز حضور التراث الإماراتي في أجواء احتفالية عائلية.

فيما يقدم متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي برنامجاً ثرياً يمزج بين الإبداع والطبيعة، من خلال ورش عمل وأنشطة تفاعلية موجهة للأطفال والعائلات، تشمل تزيين بسكويت العيد، ونسج سعف النخيل «الخوص»، ونقوش الحناء، وفن الفسيفساء المستوحى من الطبيعة، إضافة إلى جولات استكشافية ومعمارية تعرف الزوار برؤية المتحف وتصميمه المستدام.

وتواصل جزيرة ياس تعزيز مكانتها وجهةً ترفيهية رائدة خلال العيد، عبر مدنها الترفيهية العالمية التي تقدم تجارب تناسب مختلف الأعمار.

وفي عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي، يعيش الزوار أجواء السرعة والتشويق من خلال مجموعة من الأفعوانيات والألعاب التي تحمل أرقاماً قياسية عالمية، فيما توفر ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي، تجارب مائية متجددة تشمل أحدث التوسعات، مثل «مطامير دروب»، أطول برج منزلق مائي في الدولة.

ويمنح عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، العائلات فرصة الانطلاق في مغامرات غامرة مع شخصيات عالمية شهيرة ضمن ست مناطق ترفيهية تجمع بين الخيال والتفاعل والألعاب المستوحاة من الأفلام والرسوم المتحركة.

بروح المجتمع

تعكس البرامج الاحتفالية المتنوّعة حرص أبوظبي على تقديم تجارب متكاملة خلال عيد الأضحى، تمزج بين المتعة والمعرفة والتراث، وتوفر للعائلات والزوار أجواء استثنائية تحتفي بقِيَم العيد وروح المجتمع الإماراتي.

. عروض صوتية وحركية، وأفلام عالمية، يعرضها متحف اللوفر تحت قبته الأيقونية.