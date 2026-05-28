تراجع إزالة الغابات في الأمازون البرازيلية

انخفضت إزالة الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية، العام الماضي، إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2019، وفق تقرير نُشر، أمس، في مؤشر إيجابي بشأن السياسات البيئية المعتمدة في عهد الرئيس اليساري، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وفقدت أكبر دولة في أميركا الجنوبية 985 ألف هكتار من غطائها النباتي الأصلي، العام الماضي، بانخفاض قدره 20.6% مقارنة بعام 2024، كما أعلنت شبكة مراقبة الغابات «ماب بيوماس».

ويُعدّ هذا الرقم الأدنى منذ أن بدأت الشبكة بتسجيل البيانات عام 2019. وهذا الرقم لا يشمل الغابات التي تضررت جراء الحرائق، ولكن بعد موسم حرائق قياسي في عام 2024، نجت البلاد نسبياً من حرائق هائلة، العام الماضي، وبعد أربع سنوات من قطع الأشجار على نطاق واسع في عهد سلفه اليميني المتطرف، جايير بولسونارو، تعهد لولا بالقضاء التام على إزالة الغابات غير القانونية بحلول عام 2030.