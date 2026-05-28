ارتفاع عدد المواليد في كوريا الجنوبية لأعلى مستوى

أظهرت بيانات حكومية، أمس، ارتفاع عدد المواليد في كوريا الجنوبية بنحو 20%، خلال مارس الماضي، لأعلى مستوى منذ سبعة أعوام، مقارنة بعام 2025 في ظل ارتفاع عدد الزيجات.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن عدد المواليد بلغ 25 ألفاً و200 رضيع، خلال مارس الماضي، بارتفاع نسبته 19.4% مقارنة بالعام السابق، حسبما أظهرت بيانات وزارة البيانات والإحصاء. ويعد هذا أعلى عدد مواليد يتم تسجيله منذ مارس 2019، عندما بلغ عدد المواليد 27049 رضيعاً.

يشار إلى أن عدد المواليد يرتفع منذ يوليو 2024، إذ بلغ عددهم، خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضيين، 75 ألفاً و13، بارتفاع 14.8%، مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى مستوى لعدد المواليد منذ الربع الأول لعام 2019.

وارتفع عدد الزيجات، خلال مارس الماضي، بنسبة 10.1% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 21 ألفاً و112، كما ارتفعت حالات الطلاق 9.4% لتصل إلى 7884 حالة.