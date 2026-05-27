إطلاق نار وإصابة سيدة والمتهم كلب

استجاب ضباط شرطة سكوتسبلاف في ولاية نبراسكا الأميركية لبلاغ عن إصابة شخص بطلقة نارية في منطقة تجارية، ليتبين لاحقاً أن مطلق النار كان كلباً، في حادثة تعيد الجدل حول الإهمال المرتبط بحيازة الأسلحة النارية في الولايات المتحدة.

وقالت إذاعة "رورال راديو" إن عناصر الشرطة عثروا لدى وصولهم على شاحنة متصلة بمقطورة سكنية، وقد ظهرت أضرار في باب الراكب الأمامي تتوافق مع آثار طلقة من بندقية صيد.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن مالك الشاحنة كان قد توقف أمام متجر لشراء بعض الاحتياجات، فيما كان أحد الركاب يقف قرب الباب الأمامي للمركبة. وخلال ذلك، تحرك كلب داخل المقعد الخلفي من جانب إلى آخر، ما أدى إلى ضغطه على زناد بندقية صيد كانت محشوة بطلقة حية، لتنطلق الرصاصة بشكل مفاجئ.

وفي لحظة إطلاق النار، كانت امرأة تقف بسيارتها عند إشارة مرور في شارع مقابل، بينما كانت ذراعها متدلية من نافذة المركبة، فأصابتها الطلقة في الجزء العلوي من ذراعها اليمنى.

وأكدت المحطة أن الإصابة لم تكن خطيرة، وقد نقلها أحد أفراد عائلتها إلى مركز ويست الطبي الإقليمي لتلقي العلاج.

وأصدرت الشرطة بياناً ذكّرت فيه الجمهور بأن قانون ولاية نبراسكا يجرّم نقل بندقية محشوة داخل مركبة.