حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة الكبرى

بدأ حجاج بيت الله الحرام منذ فجر اليوم، أول أيام عيد الأضحى، أداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى برمي الجمرة الكبرى "جمرة العقبة" بسبع حصيات، وسط انسيابية في التنقل وفق خطة التفويج المعدّة لذلك.

ويأتي رمي جمرة العقبة الكبرى اقتداءً بسنة النبي محمد- صلى الله عليه وسلم-، حيث يؤدي الحجاج هذا النسك بعد الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، قبل أن يواصلوا بقية مناسك يوم النحر، التي تشمل الهدي والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة.