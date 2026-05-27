«العيد في دبي».. «موسم وِلفة» وبهجة لكل الأعمار

تقدم فعاليات «العيد في دبي»، ضمن مبادرة «موسم وِلفة»، برنامجاً متنوعاً في مختلف أنحاء المدينة حتى 31 مايو 2026، ويشمل البرنامج، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، مجموعة من الفعاليات التي تضم العروض الترفيهية الحية، والتجارب الثقافية، والأنشطة العائلية، والألعاب، والرياضات، والفنون والحرف اليدوية، إلى جانب عروض التسوق وغيرها من الأنشطة التي تناسب مختلف الأعمار والاهتمامات.

وتماشياً مع «عام الأسرة»، يعكس «العيد في دبي» قِيَم التواصل والتجارب المشتركة التي تحتفي بها مبادرة «موسم وِلفة»، من خلال فعاليات تتيح للسكان والزوار قضاء أوقات مميزة بوجهات متعددة في دبي.

ومن خلال التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الثقافية والشركاء في مختلف أنحاء المدينة، يعكس البرنامج حرص دبي على إبقاء أجواء العيد حاضرة في مختلف الوجهات، عبر تجارب تجمع العائلات والمجتمعات وتناسب مختلف الفئات، وتتوزع الفعاليات بين الحدائق العامة والمتاحف والمؤسسات الثقافية والمطارات، بما يجسد روح الألفة والترابط التي يعكسها «موسم وِلفة» و«عام الأسرة» في دولة الإمارات.

وبفضل تنوع العروض والفعاليات في مجالات الثقافة والموسيقى والألعاب وزيارة المواقع السياحية، تقدم احتفالات «العيد في دبي» تجارب لا تُنسى لجميع أفراد الأسرة، حيث تضفي على المدينة أجواءً حيوية من خلال برنامج متنوع من الأنشطة الترفيهية المناسبة لجميع الأعمار ومن هذه الفعاليات:

ختم عيد الأضحى

التاريخ: خلال فترة عيد الأضحى

المكان: مطارات دبي

يمكن للزوار القادمين إلى دبي خلال عطلة عيد الأضحى الحصول على ختم تذكاري خاص في جوازات سفرهم عند الوصول إلى مطارات دبي، ليكون ذكرى مميزة ترتبط بتجربتهم في المدينة خلال فترة الأعياد، وتعكس روح المناسبة وأجواء الترحيب بالزوار.

الحدائق العامة

التاريخ: 27 و28 مايو

المكان: حدائق دبي

تستقبل حدائق دبي العامة الزوار خلال عيد الأضحى في أجواء هادئة ومناسبة لتجمع العائلات والأصدقاء. وتوفر المواقع المشاركة مساحات مفتوحة للاحتفال وقضاء أوقات ممتعة، مع توزيع المثلجات مجاناً لإضافة لمسة احتفالية على التجربة.

فِرَق التراث الفني

التاريخ: 27 – 30 مايو

المكان: في أنحاء دبي

تقام عروض مباشرة لفرق الفنون التقليدية والتراثية الإماراتية في 13 مركز تسوق بدبي خلال عيد الأضحى، لتتيح للزوار التعرف إلى جوانب من التراث المحلي من خلال عروض العيالة والحربية. وتقدم هذه العروض تجربة ثقافية حية تعكس الإيقاعات والحركات الجماعية المرتبطة بالموروث الإماراتي.

متحف الاتحاد

التاريخ: 29 مايو

المكان: متحف الاتحاد

تقدم ورش العمل التعليمية العائلية في متحف الاتحاد، التي تنظمها هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، تجربة ثقافية تفاعلية مجانية تناسب جميع أفراد العائلة. ويتضمن الحدث أنشطة عملية تشجع الإبداع والمشاركة، منها «اصنع حقيبة ثقافتك - عائلتي، قيمي»، إلى جانب جلسات تفاعلية للتعرف إلى قيم دولة الإمارات العربية المتحدة وهويتها الوطنية.

متحف الشندغة

التاريخ: 31 مايو

المكان: متحف الشندغة

تقدم «دبي للثقافة» رحلة احتفالية مميزة في متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات، للتعريف بقيم الأسرة الإماراتية وتقاليدها من خلال مجموعة متنوعة من التجارب الثقافية التفاعلية. والبرنامج مجاني ومفتوح لجميع الزوار، ويتضمن جولات إرشادية، ومسار العيدية، وتطريز الأقمشة، وقهوة العيد، وأنشطة تتيح للزوار تصميم ثياب العيد الخاصة بهم، كما يشمل صناعة أكياس العيدية وعروضاً حية لفن العيالة، ليقدم تجربة غامرة للاحتفال بالتراث وروح التآلف.

«Simr Challenge»

التاريخ: لغاية 31 مايو

المكان: ند الشبا مول ونخلة جميرا

تنظم «TechX Hub» فعالية «Simr Challenge»، التي تتيح للزوار من مختلف الأعمار خوض تجربة سباق افتراضية عبر أجهزة محاكاة متطورة. وتستقطب الفعالية الصغار واليافعين والكبار من محبي ألعاب الفيديو وعشاق السباقات، مع فرصة للتنافس والوصول إلى النهائيات الكبرى في معرض «جيم إكسبو».

أجواء العيد الحيوية

التاريخ: 27 – 30 مايو

المكان: ميركاتو مول

لا يقتصر «ميركاتو مول» خلال عيد الأضحى على العروض المميزة وتجارب الطعام الاحتفالية، بل يقدم برنامجاً حيوياً من الترفيه العائلي والتجارب التفاعلية. ويمكن للزوار الاستمتاع بعرض «Journey of Wonder Eid»، والمشاركة في العرض التفاعلي «Cotton Candy Interactive Show»، ولعب «بينغو العيد» للفوز بالجوائز والحلويات، إضافة إلى العروض الفنية والكرنفالات المتنوعة والتجارب الترفيهية في أرجاء المول طوال فترة الفعاليات.

دبي مول

التاريخ: 27 – 30 مايو

المكان: دبي مول

يمكن لزوار دبي مول الاستمتاع ببرنامج حيوي من العروض الثقافية والأنشطة الترفيهية العائلية خلال عيد الأضحى. وتتضمن الاحتفالات عروضاً إماراتية تقليدية، وعرضاً خاصاً في حلبة دبي للتزلج على الجليد، إضافة إلى فرصة التعرف عن قرب إلى الحيوانات في دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية، إلى جانب مجموعة واسعة من التجارب الاحتفالية واللحظات المميزة في مختلف أنحاء دبي مول.

«ألعاب ريد بُل»

تنتظر الزوار أربعة أيام، من 27 إلى 31 مايو الجاري، من الأجواء الترفيهية العائلية ضمن فعالية ساحة ألعاب «ريد بُل» في «فستيفال سيتي مول»، التي تقدم تجارب ألعاب تفاعلية تناسب جميع الأعمار. وسيحظى المشاركون بفرصة أخيرة للتأهل إلى نهائيات بطولة EA FC ضمن معرض «جيم إكسبو»، إلى جانب المشاركة في تحديات لوحة المتصدرين اليومية للفوز بتذاكر المعرض وهدايا حصرية، كما تتضمن الفعالية جهاز محاكاة للسباقات، وهدايا من «ريد بُل»، ومنطقة ألعاب مخصصة تضم ألعاباً مثل «سوبر سماش بروس» و«ماريو كارت».

«Versus 3.0»

تقدم فعالية «Versus 3.0» تجربة ترفيهية تفاعلية للعائلات في «ابن بطوطة مول»، تجمع بين الألعاب الحديثة والكلاسيكية، وجناحاً للذكاء الاصطناعي مستوحى من كأس العالم، ومحاكاة لسباقات السيارات، كما تتيح الفعالية، التي تستمر حتى 31 مايو، للأطفال المشارَكة في أنشطة متنوعة تشمل الرسم على الوجوه، وألعاب الروبوتات، وورشة «Pixicade» التي تمكنهم من تحويل رسوماتهم إلى ألعاب جوال تفاعلية.

