تعطل مهرجان «فيفيد سيدني» بعد سقوط المسيّرات في الماء

أعلن منظمو مهرجان «فيفيد سيدني»، أمس، إلغاء عرض ضخم لعشرات المسيّرات فوق ميناء دارلينغ في سيدني، بعد تعطلها وسقوطها في الماء.

ويتضمن المهرجان، الذي يقام سنوياً، عروضاً لمسيّرات وألعاباً نارية، وعروضاً فنية في المنطقة التجارية المركزية للمدينة الأسترالية.

وكان العرض الأول، مساء الإثنين الماضي، قد شهد تعطل الطائرات المسيّرة وسقوطها في الميناء.

وعزت شركة «سكاي ماجيك»، المنظمة للعروض، الحادث إلى تغيير في الترددات اللاسلكية، وهو ما تسبب في سقوط 89 مسيّرة في خليج «كوكل».

وقال منظمو المهرجان إن «صعوبات تقنية غير متوقعة» دفعتهم إلى إلغاء العروض، التي كانت مقررة أمس واليوم، وتابعوا: «نعتذر للحاضرين عن خيبة الأمل والإزعاج بسبب الحادث».

وأكدوا أن أحداً لم يُصب بأذى، ولم تسقط أي مسيّرة خارج «منطقة العزل المحددة».