إطلاق سلاحف مهددة بالانقراض

رصدت الفِرَق الميدانية بقسم التنوع البيولوجي والمحميات البحرية، في هيئة الفجيرة للبيئة، ثلاثة مواقع لتعشيش السلاحف البحرية على سواحل إمارة الفجيرة، بالقرب من محمية الفقيت في مدينة دبا الفجيرة، وذلك أثناء عمليات المسوحات البحرية والساحلية التي تنفذها الفرق الميدانية خلال موسم التعشيش في الفترة ما بين مارس ويونيو من كل عام، وقامت الفرق المختصة على الفور بتطويق مواقع التعشيش وتأمينها، وأشرفت الهيئة على مواقع التعشيش خلال الموسم منذ رصدها من خلال عمليات المراقبة الدورية اللصيقة، والتي نتج عنها نجاح الفقس في الموقع الأول بواقع سبع سلاحف من نوع منقار الصقر المهدد بالانقراض، لتعيد بعد ذلك إطلاقها من موقع التعشيش ذاته، وصاحبها خلال رحلة الإطلاق سبع سلاحف أخرى متنوعة الحجم من نوع السلاحف الخضراء، جاء ذلك بعد عمليات إنقاذ لخمس سلاحف بحرية تم تنفيذها من قبل شركة الفجيرة للطاقة «إف 3» بالتنسيق مع هيئة الفجيرة للبيئة ومركز الفجيرة للبحوث بعد أن علقت السلاحف في الخزانات الخاصة بالشركة، بالإضافة إلى اثنتين من السلاحف الخضراء، تم إعادة تأهيلها أيضاً من قبل مشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحف التابع لمجموعة جميرا، وذلك بعد عمليات إنقاذ نفذتها هيئة الفجيرة للبيئة ومركز الفجيرة للبحوث، حيث تم تثبيت مستشعرات الحركة على بعض السلاحف المستهدف رصد وتعقب حركتها ومؤشراتها الحيوية لرصد مساراتها وأماكن التعشيش المفضلة لديها وفقاً لدراسات علمية.