رحيل «عملاق الساكسفون» سوني رولينز

توفي أمس عن 95 عاماً عازف الساكسوفون الشهير، سوني رولينز، الملقب بـ«عملاق الساكسفون» الذي يُعدّ آخر عظماء الحقبة الذهبية لموسيقى الجاز، وفق ما أُعلن في صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل.

وذكر منشور عبر صفحته الرسمية في «إكس»: «ببالغ الحزن والأسى، ننعى سوني رولينز»، مضيفاً أن «عملاق الساكسفون توفي داخل منزله في وودستوك في نيويورك عن عمر ناهز 95 عاماً»، من دون تحديد سبب الوفاة.

ويُعدّ رولينز، الذي أُعطي هذا اللقب نسبة إلى ألبومه «عملاق الساكسفون»، الصادر عام 1956، أحد أهم عازفي الساكسفون في العالم، إلى جانب تشارلي باركر وكولمان هوكينز وجون كولترين.