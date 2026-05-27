«بي.تي.إس» الكورية تفوز بأكبر جوائز الموسيقى الأميركية مجدداً

لاس فيغاس - رويترز

حصدت فرقة البوب الكورية «بي.تي.إس»، وهي فرقة ​فتيان كورية جنوبية تحظى بشعبية عالمية، الجائزة الكبرى لفنان ‌العام ​في حفل توزيع «جوائز الموسيقى الأميركية»، الذي يُصوت فيه الجمهور، وأقيم في لاس فيغاس، أول من أمس.

كما فازت الفرقة، التي عادت حديثاً إلى الساحة العالمية بعد أداء الأعضاء الخدمة العسكرية، بجائزة أفضل فنان بوب كوري لفئة الرجال، وجائزة أغنية ⁠الصيف عن أغنية «سويم» المنفردة.

وتفوقت «بي.تي.إس» في فئة «فنان العام» التي تنافس فيها نجوم من العيار الثقيل، مثل تايلور سويفت، الفائزة بأكبر عدد من جوائز الموسيقى الأميركية، ‌مقارنة بأي موسيقي آخر على مدار مسيرتها، إضافة إلى سابرينا كاربنتر وباد باني وهاري ستايلز وليدي غاغا وغيرهم.

وقال (آر.إم) ‌عضو فرقة «بي.تي.إس» للمعجبين، الذين كانوا يهتفون في ساحة ‌«إم.جي.إم غراند غاردن أرينا» في لاس فيغاس: «نجحنا ‌مرة أخرى»، وفازت الفرقة بالجائزة ‌نفسها عام 2021.

وأضاف (آر.إم): «كما هي الحال دائماً، نتوجه بأكبر شكر وامتنان ​إلى الآرميز حول أنحاء العالم»، في ​إشارة إلى قاعدة معجبي الفرقة، ⁠وقال: «وقفتم إلى جانبنا على مدار 13 عاماً».

وتوقفت «بي.تي.إس» عن العمل في عام 2022، بسبب أداء الأعضاء السبعة الخدمة ​العسكرية ⁠الإلزامية في كوريا ⁠الجنوبية واحداً تلو الآخر، وفي مارس عادوا بألبومهم الخامس «أريرانج».

وحصدت فرقة «كاتساي»، وهي فرقة فتيات عالمية تضم عضوات من أربعة ⁠بلدان، ثلاث جوائز، بما في ذلك جائزة أفضل فنان جديد للعام.

وكانت سويفت هي المرشحة الأبرز قبل الحفل، إذ حصلت على ثمانية ترشيحات، لكنها لم تفز بأي جائزة ولم تحضر الحفل.