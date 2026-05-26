باحث أميركي: الولايات المتحدة بحوزتها جثث لأربع فئات من كائنات فضائية

أثار باحث أميركي جدلاً واسعاً بعد تصريحاته حول وجود مزاعم تفيد بأن الحكومة الأميركية استعادت بقايا لأربع أنواع من كائنات فضائية من حوادث لأجسام طائرة مجهولة.

ونقلت "فوكس نيوز" عن الباحث هال بوتوف، قوله إن مصادر مرتبطة بعمليات استرداد أشارت إلى وجود أربع فئات يُعتقد أنها تشمل "الشماليين" و"الرماديين" و"الزواحف" و"الحشريين"، دون تقديم أدلة مباشرة على ذلك. وتبقى هذه الادعاءات ضمن نقاشات مجتمع الأجسام الطائرة المجهولة دون تأكيد علمي رسمي.