الحر يودي بحياة سبعة أشخاص في فرنسا

لقي سبعة أشخاص حتفهم في ظروف قالت وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون الطاقة مود بريجون إنها ?مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بموجة الحر التي تشهدها فرنسا حاليا.

وأوضحت بريجون أن خمسة من ‌السبعة لقوا حتفهم غرقا في ‌البحيرات أو الأنهار أو الشواطئ .

وتشهد فرنسا منذ يوم السبت درجات حرارة أعلى من المعدل. ووضعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية معظم منطقة بريتاني تحت

مستوى تحذير برتقالي، إذ تتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 36 ‌درجة مئوية بعد ظهر اليوم.