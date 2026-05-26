كاليفورنيا تريد تجربة باصات نقل عام بسرعات تصل إلى 225 كم/ساعة

أعلنت إدارة النقل في كاليفورنيا (الولايات المتحدة) أنها بصدد دراسة إضافة وسيلة نقل جديدة لوسائل النقل بالسرعات العالية كمترو الأنفاق والقطارات، ولكن على الطرق السريعة.

وقال موقع "سيكريت لوس أنجلس" أن إدارة النقل في كاليفورنيا (Caltrans) تدرس فكرة طرح حافلات فائقة السرعة قادرة على بلوغ سرعات تصل إلى 225 كيلومترًا في الساعة على الطرق السريعة.

وقال الموقع أن تلك الباصات ستستخدم مسارات مخصصة على الطرق السريعة، ومحطات نقل مصممة خصيصًا، وخدمات نقل سريعة لمسافات طويلة. كما يدرس المسؤولون نماذج دولية، بما في ذلك نظام حافلات أديليد O-Bahn في أستراليا، ونموذج Superbus الهولندي، وفقًا لتقرير KCRA. من شأن هذه الحافلات أن تُقلّص مدة الرحلة بين سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس إلى حوالي ثلاث ساعات و12 دقيقة.

وبما أن معظم الطرق السريعة مصممة لسرعات تصل إلى 130 كيلومترًا في الساعة تقريبًا، فإن تشغيل خدمات حافلات أسرع بكثير سيتطلب تحديثات كبيرة في البنية التحتية للطرق وهندستها.

ومن المرجح أن يعتمد الوصول إلى هذه السرعات بأمان على مزيج من المسارات المخصصة، والمركبات المصممة خصيصًا، وتقنيات السلامة المتقدمة. قد تشمل هذه التحسينات أنظمة القيادة الآلية، وتحسين أداء المكابح، وأنظمة الاتصال بين المركبات وكل شيء آخر للمساعدة في التنسيق وتقليل المخاطر عند السرعات العالية وذلك وفقا للموقع ذاته.