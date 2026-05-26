جريمة تشويه سمعة ارتكبت بالذكاء الاصطناعي دمرت حياة نجم تلفزيوني كوري

تسعى الشرطة الكورية الجنوبية إلى استصدار مذكرة توقيف بحق أحد مستخدمي يوتيوب، يُزعم أنه زوّر أدلةً شوهت سمعة الممثل الكوري الشهير كيم سو هيون، وأشعلت فضيحةً مزيفة دمرت مسيرته الفنية.

ووفقًا لوثائق الشرطة التي اطلعت عليها وسائل الإعلام المحلية يوم الخميس الماضي، قام مستخدم يوتيوب بالتلاعب بصورٍ لرسائل نصية، ونشر ملفًا صوتيًا مُعدًّا باستخدام الذكاء الاصطناعي، لإيهام الناس بأن الممثل كان على علاقة بالممثلة كيم ساي رون عندما كانت قاصرًا.

وفي طلبها القبض على المشتبه به، ذكرت الشرطة أنه "كان على دراية تامة بأن الممثل كيم سو هيون لم يكن على علاقة بالمتوفاة عندما كانت قاصرًا"، ولكنه نشر ادعاءات كاذبة بقصد تشويه سمعته. وقد ظهرت هذه الادعاءات العام الماضي، بعد فترة وجيزة من انتحار الممثلة كيم ساي رون عن عمر يناهز 24 عامًا. وهزت هذه الفضيحة البلاد، وألحقت ضررًا بالغًا بمسيرة كيم سو هيون، الذي يُعدّ اسمًا مألوفًا في كوريا الجنوبية. وبالطبع نفى الممثل هذه الادعاءات مرارًا وتكرارًا.

بدوره نشر اليوتيوبر كيم سي-وي لاحقًا مقطع فيديو يدّعي فيه أن مزاعم السلطات ما هي إلا "حيلة تهدف إلى عرقلة تحقيقه". وكان اليوتيوبر الذي يتابع قناته مليون شخص نشر بعد أشهر من وفاة كيم ساي-رون، تسجيلًا صوتيًا على الإنترنت، سُمعت فيه الممثلة تقول إنها كانت على علاقة بكيم سو-هيون منذ المرحلة الإعدادية. كما عرض لقطات شاشة لرسائل نصية يُزعم أنها متبادلة بين الممثل والممثلة.

وكشفت السلطات الآن إن التسجيل الصوتي مُولّد بواسطة الذكاء الاصطناعي. وتزعم أيضًا أن اليوتيوبر تلاعب بلقطات شاشة لرسائل نصية مرسلة من هاتف الممثلة ليُظهر الأمر وكأنها هي من كانت تراسل كيم سو-هيون. كما تؤكد السلطات أن اليوتيوبر نشر هذه الادعاءات الكاذبة عمدًا لتحقيق مكاسب مالية. وبحسب تقرير للشرطة نشرته صحيفة "جونغ أنغ إلبو"، فإن أفعاله "أدت إلى انهيار قاعدته الاجتماعية وأنشطته الاقتصادية بشكل كامل، ودمرت أساس استمراره المهني". كما أفادت الشرطة أن كيم سو هيون "لا يزال يتلقى علاجًا نفسيًا".

وكانت كيم ساي رون نفسها ضحية لحملة كراهية إلكترونية من قبل معجبيها بعد تغريمها بسبب حادثة قيادة تحت تأثير الكحول عام 2022. وقبل ذلك، كانت تُعتبر من أكثر الممثلات الشابات الواعدات في كوريا الجنوبية.

ومنذ ذلك الحين، لم يظهر كيم سو هيون، الذي سبق له أن تألق في العديد من المسلسلات التلفزيونية والإعلانات الناجحة، في أي مناسبة عامة رسمية.