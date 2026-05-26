باحثون يستعينون بمواقع التواصل لمعرفة الآثار الجانبية لدواء إنقاص الوزن

من خلال تحليل أكثر من 400 ألف منشور على موقع Reddit، اكتشف باحثون أن مستخدمي أدوية GLP-1 الشائعة لإنقاص الوزن يناقشون بشكل متكرر أعراضًا غير متوقعة مثل اضطرابات الدورة الشهرية، والقشعريرة، والهبات الساخنة. وتشير النتائج إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يحوّل وسائل التواصل الاجتماعي إلى نظام إنذار مبكر فعّال لرصد الآثار الجانبية التي قد تغفلها التجارب السريرية. وقد أحدثت أدوية إنقاص الوزن وعلاج السكري الشائعة، مثل سيماغلوتيد وتيرزيباتيد، نقلة نوعية في علاج السمنة والتحكم في مستوى السكر في الدم. والآن، يقول باحثون في جامعة بنسلفانيا إن الذكاء الاصطناعي قد يساعد أيضًا في الكشف عن الآثار الجانبية التي يناقشها المرضى عبر الإنترنت، والتي لا تنعكس دائمًا بشكل كامل في التجارب السريرية أو الوثائق الرسمية للأدوية.

وفي دراسة جديدة نُشرت في مجلة Nature Health، حلّل باحثون أكثر من 400 ألف منشور على موقع Reddit كتبها ما يقرب من 70 ألف مستخدم على مدى أكثر من خمس سنوات. وسلّطت نتائجهم الضوء على العديد من الأعراض الشائعة، بما في ذلك بعض الأعراض التي قد تستحق مزيدًا من الاهتمام العلمي، مثل اضطرابات الدورة الشهرية والشكاوى المرتبطة بدرجة الحرارة كالقشعريرة والهبات الساخنة. ويقول شارث تشاندرا غونتوكو، أستاذ مشارك في علوم الحاسوب والمعلومات في كلية الهندسة بجامعة بنسلفانيا والمؤلف الرئيسي للدراسة: "بعض الآثار الجانبية التي رصدناها، كالغثيان، معروفة جيدًا، وهذا يدل على أن الطريقة المستخدمة تلتقط إشارة حقيقية. أما الأعراض التي لم يتم الإبلاغ عنها بشكل كافٍ فهي مؤشرات جاءت من المرضى أنفسهم، دون أي تحريض، ويمكن للأطباء الانتباه إليها".

ويقول لايل أونغار، أستاذ علوم الحاسوب والمعلومات والمؤلف المشارك في الدراسة، إن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تقدم رؤى ثاقبة حول المخاوف التي قد لا يطرحها المرضى دائمًا خلال زياراتهم الطبية. ويضيف أونغار: "تحدد التجارب السريرية عمومًا أخطر الآثار الجانبية للأدوية، لكنها قد لا تحدد الأعراض التي تثير قلق المرضى أكثر من غيرها؛ فعلى الرغم من أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست بالضرورة ممثلة لجميع الحالات، إلا أن مجموعة كبيرة من المنشورات قد تعكس مخاوف إضافية".

ويؤكد الباحثون أن الدراسة لا تثبت أن الأدوية هي سبب الأعراض التي نوقشت على الإنترنت، بل تشير النتائج إلى أنماط قد تستدعي مزيدًا من البحث.

ويقول نيل سيغال، المؤلف الرئيسي للدراسة وطالب الدكتوراه في نظم المعلومات الحاسوبية بإشراف غونتوكو وأونغار: "لا يمكننا الجزم بأن هرمون GLP-1 هو السبب المباشر لهذه الأعراض. ​​لكن ما يقرب من 4% من مستخدمي موقع Reddit في عيّنتنا أبلغوا عن اضطرابات في الدورة الشهرية، وهي نسبة ستكون أعلى في عينة نسائية فقط. نعتقد أن هذه إشارة تستحق البحث".