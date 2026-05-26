تعليق مسابقة عالمية لركوب الأمواج بسبب عضة حيوان بحري

عُلّقت فعاليات اليوم الأخير من «نيو زيلند برو»، المرحلة الرابعة من المسابقة العالمية التي تقيمها الرابطة العالمية لركوب الأمواج (WSL)، أمس، بعدما تعرّض مصوّر لعضّة سمكة مفترسة في المياه.

وأُطلق إنذار أحمر لوقف المنافسة، بعدما تعرّض مصوّر يغطّي الحدث لعضّة سمكة قرش، أو أسد بحر، بمدينة رغلان الساحلية، في شمال غرب نيوزيلندا، بحسب ما قال ريناتو هيكل نائب رئيس المسابقة.

وفي تحديث لاحق، أفاد هيكل بأن المصور يرقد في المستشفى وحالته مستقرة «ومعنوياته عالية»، مشيراً إلى أن المنافسات ستُستأنف بعد تشاور المنظمين مع المتسابقين والأطراف المعنية. وفي رسالة نقلت خلال البث المباشر للرابطة العالمية لركوب الأمواج، قال المصور إد سلوان إنه «بخير»، ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة بعد إصابته بعضات في قدمه اليسرى.

وكان البرازيليان ياغو دورا وإيتالو فيريرا يتواجهان في المرحلة نصف النهائية عندما وقعت الحادثة.