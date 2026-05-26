النداء الأخير لعشاق القرية العالمية: 250 خياراً للمأكولات بانتظاركم

يدخل الموسم الـ30 للقرية العالمية أسبوعه الأخير، حاملاً معه العدّ التنازلي للأيام الختامية، قبل إسدال الستار في 31 الشهر الجاري، ليمنح الضيوف فرصة مثالية للعودة مع العائلة والأصدقاء، وخوض التجارب المميزة للوجهة، من النكهات العالمية والتسوق إلى العروض الترفيهية والألعاب والمعالم، ويسري عرض العائلة المميز حتى نهاية الموسم، حيث يتيح للضيوف شراء أربع تذاكر دخول بسعر 30 درهماً فقط، وتتوافر التذاكر حصرياً من شبابيك تذاكر القرية العالمية من يوم الأحد إلى يوم الخميس (باستثناء يومَي الجمعة والسبت).

وقبل إغلاق الأبواب لهذا الموسم، تجمع القائمة التالية أبرز التجارب التي تستحق أن تكون جزءاً من ختام الموسم الـ30 للقرية العالمية:

العروض الترفيهية

تختتم القرية العالمية موسمها الـ30 بأجواء استثنائية، إذ تحتفي بعيد الأضحى للمرة الأولى منذ الموسم الـ18، حيث تضيء هذه المناسبة الأيام الأخيرة بديكورات احتفالية وعروض ضوئية ومجسمات مستوحاة من أجواء العيد، لتمنح العائلات والأصدقاء تجربة مليئة بالبهجة والاحتفال المشترك.

وتتواصل الأجواء الترفيهية مع برنامج المندوس، الذي يقدّمه عبدالله إسماعيل، مباشرةً من المسرح الرئيس، في تمام الساعة 9:00 مساءً، يومَي 27 و28 مايو، مقدّماً تجربة تفاعلية مميزة، إلى جانب الباقة الغنية من العروض الثقافية والتجارب الحية المصمّمة لجميع أفراد العائلة، على أن تبلغ الاحتفالات ذروتها مع عرض منسق الموسيقى على المسرح الرئيس يوم 31 مايو في تمام الساعة 9:30 مساءً، في أجواء احتفالية نابضة بالحياة تختتم الموسم الـ30 بصورة استثنائية.

فرصة أخيرة للتسوق

تمنح الأيام الأخيرة من الموسم الـ30 ضيوف القرية العالمية فرصة أخيرة لاكتشاف كنوز من مختلف أنحاء العالم وللتجوّل بين الأجنحة، والاستمتاع بتجربة تسوُّق تجمع بين المنتجات الأصيلة، والقطع الفريدة، والعروض التي تجعل كل جولة فرصة لاكتشاف شيء يستحق الاقتناء، بما في ذلك الحرف التقليدية التي تحمل طابع بلدانها.

وتأخذ الأجنحة ضيوفها في رحلة تسوق غنية بين الأزياء والعبايات في أجنحة الكويت والسعودية والإمارات، والمجوهرات والإكسسوارات في جناحي الصين وتايلاند، والديكورات المصنوعة يدوياً في أجنحة المغرب والعراق وتركيا، إلى جانب المنتجات الإقليمية المحبوبة مثل التمور والعسل والتوابل في أجنحة اليمن ولبنان وسوريا والهند، ليقدّم كل جناح تجربة مختلفة وتذكاراً يحمل طابعاً خاصاً.

تجارب الطعام

تجمع القرية العالمية أكثر من 250 خياراً للمأكولات، لتمنح ضيوفها رحلة غنية بين نكهات ومطابخ من مختلف أنحاء العالم في وجهة واحدة. وخلال أمسية واحدة، يمكن للضيوف التنقّل بين قارات متعددة، والاستمتاع بأطباق وتجارب متنوعة، من الوجبات الخفيفة والحلويات، إلى المطاعم متكاملة الخدمة والأطباق العالمية التي ترضي مختلف الأذواق.

وتتيح الوجهة لضيوفها اكتشاف مجموعة من أشهر وجهات المأكولات فيها، بما يشمل شارع فييستا الذي يحتفي بمفاهيم متنوعة للمأكولات الشعبية من جميع أرجاء العالم، وشارع السعادة المعروف بخياراته المحبوبة من الأطباق المشهورة، إلى جانب السوق العائم، حيث يمكن الاستمتاع بأطباق مستوحاة من المطابخ الآسيوية والمأكولات البحرية، بإطلالة على بحيرة التنين.

كرنفال الألعاب والتشويق

تتواصل أجواء المرح في منطقة «كرنفال»، حتى اليوم الأخير من الموسم، مع استمرار العرض الخاص الذي يتيح للضيوف الاستمتاع بعدد غير محدود من الألعاب مقابل 99 درهماً. ويمكن للضيوف خوض أحدث التجارب التي انضمت إلى كرنفال هذا الموسم، بما يشمل تورونتو تورنيدو، وكيب قلايدرز، وريو روكيت، وديزرت داشرز، ويورك بايكس، فيما يقدّم نشاط الرحالة الصغار منطقة لعب داخلية مخصصة للأطفال. وتمنح الأيام الأخيرة من الموسم الضيوف فرصة أخيرة للاستمتاع بمجموعة من أكثر المعالم والألعاب المميزة، ومنها فندق الرعب، ومملكة التنين، وإكسو بلانيت سيتي، وسيكريت أوف ذا لوست سيتي، قبل اختتام فعاليات الموسم الـ30.

