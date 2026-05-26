قطارات الاتحاد تكشف عن الزي الرسمي الأول لطاقم قطار الركاب

كشفت شركة قطارات الاتحاد، المطوّر والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، عن الزي الرسمي لطاقم قطار الركاب، في خطوة تُتيح للجمهور الاطّلاع للمرة الأولى على أحد أبرز الرموز البصرية لشبكة السكك الحديدية الوطنية في الدولة، قبل بدء التشغيل التدريجي لخدمات قطار الركاب.

وسيرتدي الزي الجديد، المصمَّم بدرجات الرمادي العصرية ولمسات مميّزة من اللون الأحمر، مُضيفو القطار، وفِرَق المحطات، والكوادر التي ستتعامل بشكل مباشر مع المسافرين على متن القطار، وقد طُوِّرت هذه المجموعة لتعكس قِيَم شركة قطارات الاتحاد، ولتجمع بين المهنية، وأصالة الاستقبال، والسلامة، والضيافة الإماراتية العصرية.

ويأتي الكشف عن الزي الرسمي ليُجسّد محطة جديدة في مسيرة الاستعداد لبدء تشغيل خدمات قطار الركاب والتي ستتم على مراحل مدروسة، بما يسهم في ربط المجتمعات وتدشين مرحلة جديدة من التنقل في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وقالت المدير التنفيذي للقطاع التجاري في شركة قطارات الاتحاد لخدمات الركاب، عذراء المنصوري: «يُجسد الكشف عن الزي الرسمي محطة مهمة ضمن مسيرة تشغيل خدمات قطار الركاب، ويُعدّ هذا الزي جزءاً من هويتنا البصرية، والأهم من ذلك أنها تعبّر عن الفِرَق التي ستكون الواجهة الأولى للتجربة التي تقدمها قطارات الاتحاد لآلاف المسافرين الجدد خلال السنوات المقبلة».

وأضافت المنصوري: «حرصنا في تصميم الزي الرسمي على مراعاة كل تفصيلة بعناية لتعكس القِيَم التي تشكّل جوهر قطارات الاتحاد، وهي السلامة والمهنية والضيافة والاعتزاز الوطني. ومع استعدادنا لاستقبال المسافرين على متن قطاراتنا للمرة الأولى، يُسهم هذا الزي في سرد قصة شبكة سكك حديدية عصرية مصمَّمة حول الإنسان والترابط والتجربة».

ويأتي الكشف عن الزي الرسمي ضمن استعدادات قطارات الاتحاد لبدء التشغيل التدريجي لخدمات قطار الركاب، الذي سيربط في مرحلته الأولى عدداً من المحطات الرئيسة وفق تسلسل تدريجي مدروس، يضمن أعلى معايير السلامة والموثوقية وتجربة الركاب منذ اليوم الأول للتشغيل.