«رمسيس الأكبر» يحط رحاله في لندن

أعلنت «NEON»، الوجهة العالمية الرائدة لتجارب الترفيه التفاعلي والمعارض الثقافية، بالشراكة مع المجلس الأعلى للآثار في جمهورية مصر العربية والمتحف المصري الكبير، عن تقديم المعرض الدولي «رمسيس وذهب الفراعنة»، الذي يحتفي بعصر وقوة وإرث «رمسيس الأكبر»، أحد أعظم ملوك مصر القديمة، ومن المقرر افتتاح هذا الحدث الثقافي العالمي في العاصمة البريطانية، حيث تستضيفه حصرياً الوجهة المخصصة للترفيه والمعارض الثقافية (NEON)، في «باترسي باور ستيشن» بقلب لندن، ضمن جولته العالمية للتعريف بالحضارة المصرية القديمة، بعد الإشادة الواسعة والنجاحات الجماهيرية التي حققها في باريس، وسان فرانسيسكو، وسيدني، وطوكيو.