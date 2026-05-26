الإمارات في عيد الأضحى.. جدول ثري من الحفلات الغنائية والعروض المسرحية

تستقبل مرافق ووجهات الإمارات عيد الأضحى المبارك لعام 2026 بباقة فعاليات وعروض وحفلات استثنائية مفعمة بالبهجة والفرح، محولة أيام العيد إلى تظاهرة فنية، ثقافية وترفيهية واسعة النطاق تعكس نبض الحياة وألق البهجة التي تتميز بها الدولة خلال المناسبات الدينية، فيما تتجه أنظار المواطنين والمقيمين والزوار حالياً نحو تفاصيل جدول احتفالات العيد المزدحم بالفعاليات الكبرى التي تضم كوكبة من نجوم الفن والغناء في العالم العربي، وسلسلة من العروض المسرحية وصولاً إلى عدد من الأنشطة التراثية والفعاليات العائلية التي تلبي تطلعات جميع أطياف المجتمع وفئاته.

وتأتي هذه الاستعدادات الحثيثة والمكثفة لتؤكد مجدداً على مكانة الإمارات الراسخة في عالم السياحة والترفيه كوجهة سياحية وترفيهية رائدة على مستوى المنطقة والعالم، قادرة على طرح تجارب متكاملة تناسب جميع الأعمار والثقافات.

تنوع ثقافي وفني

في جميع الشوارع والزوايا، وفي أدق التفاصيل، تتجسد حيوية العيد في إمارة دبي، إذ تنطلق سلسلة واسعة من الفعاليات المتنوعة التي ترضي كل الأذواق والشرائح العمرية، فيما يترقب الجمهور الإطلالة اللافتة لـ«برنس الغناء العربي»، ماجد المهندس، الذي سيحيي يوم الجمعة المقبل حفلاً غنائياً كبيراً في «كوكاكولا أرينا»، ليطرب محبيه بأجمل أعماله الرومانسية المميزة، فيما يشهد مسرح «دبي أوبرا»، بعد غد، حفلاً طربياً للفنان اللبناني آدم، الذي يضرب موعداً متجدداً مع جمهوره ليقدم لهم ليلة استثنائية زاهية بالأغاني العاطفية والمفاجآت الطربية والتفاعل الجماهيري المعتاد.

كما حرصت دبي هذا الموسم على إرضاء جميع الأذواق الفنية والثقافية المتنوعة لمجتمع المقيمين والزوار، لتطرح، في 29 مايو، على مسرح «ذا أجندة»، حفلاً للفنان طه سليمان، الذي يعد أحد أبرز نجوم الغناء في السودان، والمشتهر برخامة وعذوبة صوته، وبأسلوبه الفني المميز الذي يجمع بين الألحان السودانية التقليدية وإيقاعات الأفروعربية المعاصرة.

في سياق مواز للطرب والغناء، تنبض مدينة دبي في العيد بفعاليات تكنولوجية وشبابية ثرية ومتميزة أبرزها تجربة «مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية»، الذي يقام خلال الفترة من 22 مايو الجاري حتى السابع من يونيو المقبل، ليقدم نسخة أكثر تنوعاً سواء من حيث التجارب أو الأنشطة والبرامج التي تجمع عشاق الألعاب والرياضات الإلكترونية والابتكار الرقمي عبر روزنامة مبتكرة تلبي مختلف متطلبات الفئات العمرية.

وللعائلات الباحثة عن الترفيه الثقافي الهادف، يقدم مسرح «نيو كوفنت غاردن»، بعد غد، في مول الإمارات العرض المسرحي العائلي المبهر «مملكة إيليرا» (عرضين متتاليين)، الذي تلعب فيه النجمة هيفاء حسين دور البطولة، فيما تدور أحداثه المشوقة التي يمتزج فيها الخيال والفلسفة بالواقع، حول المسؤولية الجماعية والقوة والوحدة.

سحر الطرب الأصيل

على صعيد متصل، وفي أجواء من الفخامة والرقي والنغم الأصيل، تستقطب العاصمة أبوظبي ألمع أسماء الغناء العربي ليحيوا مع جمهورهم، أمسيات لا تنسى، حيث يضرب عشاق الموسيقى الراقية موعداً استثنائياً مع قيصر الغناء العربي كاظم الساهر، الذي سيحيي، بعد غد، حفلاً غنائياً كبيراً في مسرح سبيس 42 أرينا، ليغني باقة من أجمل قصائده وأعماله الناجحة.

وعلى خشبة المسرح نفسها، تتواصل الأجواء الطربية، يوم السبت المقبل، مع أمسية غنائية كبرى تجمع سلطان الطرب جورج وسوف بالنجم اللبناني زياد برجي، في حفل ينتظره جمهورهما للاستمتاع بروائع الطرب الكلاسيكي والمعاصر.

أجواء تراثية فريدة

إلى جانب باقات الحفلات والمسرحيات الكبرى، تكتسي شوارع ومراكز التسوق والساحات العامة في مختلف إمارات الدولة هذا العام أجواء احتفالية تراثية فريدة، حيث تجوب الفرق الشعبية الإماراتية جهات الدولة لتقديم تشكيلة متنوعة من اللوحات الفلكلورية التي تعكس أصالة وتاريخ الإمارات، وتنشر الفرح والسرور بين المقيمين والزوار، لتجعل من قضاء عطلاتهم في ربوعها الخيار الترفيهي والثقافي الأمثل.

موعد مع الكوميديا

تواصل إمارة الشارقة، بدورها، تسجيل حضورها الفاعل في هذا الحراك العام، عبر فعاليات تساهم في تعزيز المشهد الثقافي والمسرحي خلال أيام العيد، حيث سيكون عشاق المسرح الكوميدي الهادف على موعد مميز مع مسرحية «ممنوع الاقتراب»، التي تضم نخبة من نجوم المسرح الإماراتي، وذلك في المركز الثقافي بمدينة كلباء، ما يتيح فرصة رائعة للجمهور للاستمتاع بجرعات من الكوميديا المحلية الهادفة.