أوروبا تشهد موجة حر غير عادية في مايو وحرارة قياسية في لندن

يشهد جزء من أوروبا هذا الأسبوع موجة حر غير عادية في مايو، في مؤشر جديد إلى التبعات المتزايدة لتغيّر المناخ في القارة التي ترتفع الحرارة فيها بوتيرة أسرع من غيرها.

وسجّلت لندن الاثنين أعلى درجة حرارة في أشهر مايو، فيما أصدرت فرنسا إنذارات من موجة الحر.

وبلغت الحرارة في حديقة كيو غاردنز الواقعة في جنوب غرب لندن الاثنين 34,8 درجة مئوية، وهو مستوى قياسي.

وقال مكتب الأرصاد البريطاني على منصة "اكس" إنّ "الاثنين شهد أعلى حرارة على الإطلاق في أشهر مايو، متجاوزة بدرجتين الرقم القياسي السابق" البالغ 32,8 درجات والمسجَّل عام 1922 ثم مرة أخرى عام 1944.

وقال المكتب "مثل هذه الحرارة تُعدّ استثنائية في بريطانيا" حتى "في ذروة الصيف".

ورأى الخبير في مكتب الأرصاد البريطاني غريغ ديوهورست أنّ هذا المستوى "أعلى بكثير من المعدلات الطبيعية، التي كانت تبلغ في لندن مثلا حوالى 17 أو 18 درجة" في هذه الفترة من السنة.

ويقول علماء إن تغير المناخ الناتج عن النشاط البشري يزيد من حدة الظواهر الجوية القاسية كموجات الحر والجفاف والفيضانات، ما يجعل تسجيل درجات حرارة غير مسبوقة أكثر تكرارا.

ولفت غريغ ديوهورست إلى "تزايد الظواهر المتطرفة، ليس فقط في المملكة المتحدة، بل في كل أنحاء العالم، حيث تُحطم أرقام قياسية، وبوتيرة متزايدة"، معتبرا أن ذلك "مؤشر واضح على تغير المناخ الحاصل".