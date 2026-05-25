حذاء مفقود يلقي بصاحبه في حظيرة ثيران

انتهى المطاف برجل كان يبحث عن حذائه المفقود، بطريق الخطأ، داخل حظيرة لثيران البيسون في حديقة الحيوان بمدينة ميونخ جنوبي ألمانيا، ليجد نفسه بعد ذلك عاجزاً عن الخروج من الحظيرة.

وعندما أدرك الشاب البالغ من العمر 23 عاماً، مساء أمس الأحد، أنه عالق في وضع ميؤوس منه، اتصل بخدمات الطوارئ واحتمى خلف سياج كهربائي أثناء انتظاره المساعدة، بحسب الشرطة.

وعثر أفراد الشرطة على الرجل داخل حظيرة الثيران، وتمكنوا بالتعاون مع عاملين بالحديقة الحيوان من إخراجه بأمان.

ووفقاً لتصريحات الشرطة اليوم الاثنين، فإن الحادثة بدأت عندما ألقى الرجل حذاءه عن طريق الخطأ فوق السياج، ثم حاول استعادته.

وقد أُصيب الرجل بسحجات طفيفة وإصابة في الرأس خلال فترة بقائه غير المقصودة مع ثيران البيسون، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقالت الشرطة إن العملية جرت بهدوء بالنسبة لحيوانات البيسون، كما تم العثور على الحذاء المفقود بنجاح.