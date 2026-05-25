الدنمارك: سحب حوت "شديد الانفجار" إلى عرض البحر

تسارع سلطة السواحل الدنماركية لسحب حوت أحدب نافق قبالة شواطئها بسبب قابليته لخطر الانفجار نتيجة تراكم الغازات داخله وفقا لوسائل إعلام دنماركية.

ويواجه الحوت الأحدب النافق، الذي جنح قبالة جزيرة أنهولت الدنماركية، خطر الانفجار بسبب تراكم الغازات داخل جثته المتحللة، مما دفع السلطات إلى إطلاق عملية عاجلة لنقل الجثة بعيدًا عن الشاطئ. وقررت وكالة البيئة والطبيعة الدنماركية، بالتعاون مع خدمة الإنقاذ الساحلي، سحب الحوت إلى المياه المفتوحة بعد أن استمر انتفاخ جثته خلال الأيام الماضية.

وتم إغلاق مساحة واسعة من شاطئ أنهولت مع تجمع حشود من المتفرجين والصحفيين بالقرب من الموقع. وأفاد أحد السكان المحليين لمحطة TV2 Østjylland الدنماركية أن الجثة تحركت حوالي عشرة أمتار يوم الأربعاء الماضي.

ويعتزم المسؤولون استخدام الحبال لسحب الحوت إلى المياه العميقة للحد من خطر حدوث انفجار غير مُسيطر عليه بالقرب من الساحل. تُعتبر العملية بحد ذاتها خطيرة لاحتمالية تمزق الجثة أثناء عملية انتشالها. ووفقًا لتقارير إعلامية دنماركية، سيُنقل الحوت لاحقًا إلى مدينة غرينو الساحلية، حيث من المتوقع أن يُجري الخبراء تشريحًا للجثة.

واشتهر الحوت باسم "تيمي" بعد أن حددت مبادرة إنقاذ ألمانية هويته كذكر صغير. ورُصد الحوت لأول مرة في بحر البلطيق أواخر مارس، وجنح عدة مرات قبل أن تُطلق فرق الإنقاذ عملية إنقاذ واسعة النطاق باستخدام قاطرة وبارجة لإعادته إلى بحر الشمال أواخر أبريل.

إلا أن جهاز التتبع المُثبّت على الحوت تعطل، ما جعل مكانه مجهولاً إلى أن عُثر عليه نافقا بالقرب من شاطئ جزيرة أنهولت.