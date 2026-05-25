امرأة ترفع دعوى ضرر نفسي بسبب جينز بمقاس خاطئ والمحكمة ترفضها

رفعت امرأة كندية دعوى قضائية ضد متجر "هولت رينفرو" الكندي الفاخر، إثر خلافٍ حول إرجاع بنطال جينز تبين أنه بمقاس خاطئ.

ووفقًا لمحكمة تسوية المنازعات المدنية في مقاطعة كولومبيا البريطانية، طالبت المرأة بتعويضات من متجر "هولت رينفرو" الإلكتروني بعد أن أُرسل إليها بنطال بمقاس خاطئ.

وذكرت المحكمة في قرارها: "تقول المرأة إن إرجاع البنطال تسبب لها في إزعاج كبير، واضطراب، وضغط نفسي، وخسارة مالية". وأضافت: "تطالب بتعويض قدره 330 دولارًا أمريكيًا لتغطية تكاليف النقل والوقت الذي تغيبت فيه عن العمل لإرجاع البنطال".

وذكرت المحكمة في قرارها أن المرأة اشترت البنطال عبر الإنترنت في الأول من ديسمبر 2024، مقابل 492.90 دولارًا أمريكيًا. ووصل البنطال بعد خمسة أيام، لتكتشف حينها أنه ليس بالمقاس الذي طلبته. وأرسلت المرأة بريدًا إلكترونيًا إلى المتجر، مطالبةً إياه إما بإرسال البنطال الصحيح أو برد المبلغ المدفوع. وأفادت المحكمة أن "هولت رينفرو" اعتذر عن الخطأ، وأكد أنه بدأ إجراءات الإرجاع.

إلا أنها لم تكن راضية عن هذا الرد، وفق ما ذكر موقع "فانكوفر سيتي نيوز" وقالت لجنة مراجعة التعويضات أن المرأة " جادلت بأنه لا ينبغي إجبارها على انتظار استرداد المبلغ أو إضاعة وقتها ومالها في التنقل إلى متجر فيديكس أو هولت رينفرو". وفي 13 ديسمبر، أعادت الجينز إلى المتجر واستردت كامل المبلغ.

لكن المرأة طالبت بتعويضات عن الأجور الضائعة ونفقات المواصلات التي تكبدتها. لكن المتجر قدّم توجيهات من خرائط جوجل تُظهر أن المرأة كانت على بُعد 25 دقيقة سيرًا على الأقدام، أو 5 دقائق بالسيارة، أو 27 دقيقة بالحافلة من موقع فيديكس. وتبين "بالنظر إلى أن متجر فيديكس مفتوح طوال أيام الأسبوع، أن المدعية لم تكن بحاجة إلى التغيب عن العمل لإعادة الجينز»، بحسب المحكمة.

ومن ثم رُفضت دعوى المرأة بعد تكبدها عناء رفعها ودفع تكاليفها.