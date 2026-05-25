مقر المؤثرين ينظم برنامج «صناعة المحتوى عبر غوغل جيميني»

نظم مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، الذي ينضوي تحت مظلة مجموعة «فيجينيرز» أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات، البرنامج التدريبي «صناعة المحتوى عبر Google Gemini»، بالشراكة مع Google Gemini، وذلك ضمن جهوده المستمرة لتطوير مهارات صُنّاع المحتوى، وتعزيز قدراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتوعية الرقمية.

واستهدف البرنامج تمكين صُنّاع المحتوى الموهوبين من مواكبة التحولات المتسارعة، التي تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي في أساليب التفكير والإبداع والعمل اليومي.

وخلال جلسات البرنامج استعرضت صانعة المحتوى ورائدة الأعمال، رغد زامل، آليات الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة في تطوير المحتوى، وتعزيز كفاءة العمل، مع التركيز على التطبيقات العملية التي يمكن توظيفها في مختلف قطاعات ومجالات صناعة المحتوى.

تجارب نوعية

وقال مدير أكاديمية الإعلام الجديد، حسين العتولي: «يأتي إطلاق هذه البرامج وورش العمل التدريبية في إطار حرص مقر المؤثرين على تطوير أداء صُنّاع المحتوى، وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة التي تواكب التحولات المتسارعة في قطاع الإعلام الرقمي».

وأضاف أن الشراكة مع Google Gemini تتيح للمشاركين الاطلاع على أحدث الحلول التقنية العالمية في مجال صناعة المحتوى، بما يساعدهم على تطوير أفكارهم، وتقديم محتوى هادف بأساليب مبتكرة تواكب مستقبل الإعلام الرقمي. وأكد أن مقر المؤثرين يواصل دعم صُنّاع المحتوى الموهوبين، وتمكينهم من أدوات المعرفة، ويسهم من خلال إطلاق مبادرات نوعية وبرامج متخصصة، في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لصناعة المحتوى والاقتصاد الرقمي الإبداعي.

أدوات ذكية

من جهتها، قالت مديرة القسم الإعلامي لأدوات الذكاء الاصطناعي من Google في العالم العربي، مروة خوست، نسعى في Google Gemini إلى توفير أدوات ذكية تساعد المبدعين على تبسيط آليات العمل في صناعة المحتوى، ليكون أكثر ابتكاراً وتأثيراً، بما يواكب التطورات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي وصناعة المحتوى.

وأضافت، تسهم شراكتنا مع مقر المؤثرين في تمكين الجيل الجديد من صُنّاع المحتوى من الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي، ونعمل معاً على تطوير أفكارهم، وتعزيز إنتاجهم لتقديم محتوى هادف، يستقطب المتابعين، وينشر الإيجابية في المجتمعات.

وأكدت أن هذه البرامج التدريبية تُمثّل فرصة مهمة لتعزيز الاقتصاد الرقمي، وتمكين صُنّاع المحتوى المبدعين في المنطقة من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بأساليب مسؤولة وملهمة، تدعم نمو قطاع الإعلام الرقمي، وتفتح آفاقاً جديدة للابتكار، مشيرة إلى حرص Google Gemini على تطوير حلول تتيح لصُنّاع المحتوى تحويل أفكارهم إلى تجارب رقمية أكثر جودة وسرعة وفاعلية.

ولفتت إلى أنه سيتم الإعلان قريباً عن البرامج التدريبية وورش العمل القادمة التي يقدّمها عدد من الخبراء في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي، والمخصصة لصُنّاع المحتوى بمختلف الموضوعات.

تجربة تفاعلية

وقدمت صانعة المحتوى، رغد زامل، خلال البرنامج تجربة عملية تفاعلية، تهدف إلى تبسيط استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وتحويلها إلى تطبيقات عملية سهلة الاستخدام، بما يتيح للمشاركين الاستفادة منها من دون الحاجة إلى خلفية تقنية متخصصة، واستعرضت كيف يسهم الذكاء الاصطناعي في تطوير صناعة محتوى مبتكر بأساليب عمل مبدعة بشكل يومي، من خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وتسخيرها لطرح حلول عملية يمكن استخدامها في صناعة المحتوى، وتسريع آلية العمل، وابتكار أفكار إبداعية جديدة.

كما تناولت كيفية الانتقال من صياغة الأوامر التقليدية القائمة على المحادثة إلى منهجية أكثر تطوراً تعتمد على تبسيط أدوات الذكاء الاصطناعي المعقدة، وتحويلها إلى تطبيقات سهلة وعملية يمكن لأي شخص استخدامها.

وركزّت هذه المنهجية على بناء أوامر ذكية تتيح لصانع المحتوى التحكم بأساليب الإخراج وجودته بدقة متناهية، بالاعتماد على أسلوب متقدم يعتمد على البرمجة باستخدام صيغة JSON الهيكلية، بما يضمن تحقيق مستوى عالٍ من الدقة، يتناسب مع الهوية البصرية للعلامة التجارية في كل مرة يتم فيها استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

50 مليار صورة

يشهد تطبيق «Gemini» نمواً متسارعاً كإحدى أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي عالمياً، فقد وصل عدد مستخدميه إلى أكثر من ضعف خلال عام واحد، ليبلغ ما يزيد على 900 مليون مستخدم نشط شهرياً، وارتفع عدد الطلبات اليومية بالتفاعل مع التطبيق إلى أكثر من سبعة أضعاف خلال الفترة نفسها. وحتى الآن، تم توليد ما يزيد على 50 مليار صورة باستخدام نماذج توليد الصور Nano Banana من Gemini.