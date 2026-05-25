المنهالي يقدم موسيقى سودانية في مدينة إكسبو دبي

ضمن الأجواء الثقافية التي شهدها «مهرجان السودان» في مدينة إكسبو دبي، بحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، قدّم الفنان الدكتور طارق المنهالي تجربة موسيقية استثنائية، عكست عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الإماراتي والسوداني، من خلال أداء مجموعة من الأعمال القائمة على السُلَّم الخماسي، بتوليفة موسيقية أساسها الموروث الإماراتي والألحان الأصيلة.

وشكّلت الأعمال الموسيقية التي أداها المنهالي، ومنها «سامع لك نضم» و«حليوة يابسامة»، أول ظهور رسمي له يعتمد فيه على المقامات الخماسية المرتبطة بالهوية الموسيقية السودانية، في تجربة تُعد الأولى لفنان إماراتي يخوض هذا الامتداد الفني داخل عمق الثقافة السودانية وتقديمها بهذا الطرح الفني المعلن والمندمج مع موسيقى وتراث الهوية الإماراتية.

وتأتي هذه المشاركة ضمن رؤية المنهالي لمفهوم «الجيوموسيقية» وشعبنة الفنون، الذي يقوم على ربط الموسيقى والفنون الإماراتية بجغرافيا الشعوب وثقافاتها مع المحافظة على قالبها الأصيل، وتحويل الفن إلى مساحة للتقارب الحضاري والتفاهم الإنساني، حيث استطاع من خلال مشاركته أن يقدّم روحاً موسيقية إماراتية تتماهى مع الوجدان السوداني دون أن تفقد هويتها العريقة.

وأكد المنهالي أن الموسيقى والفنون التراثية قادرة على تجاوز الحدود الجغرافية عندما تُقدَّم باحترام صادق من خلال ثقافات الشعوب، مشيراً إلى أن التراث الإماراتي يُعد من أكثر الأنماط الموسيقية ثراءً وتأثيراً في المنطقة وأثبت قدرته على الانسجام بسلاسة في مواريث الشعوب الشقيقة وفنونها من خلال الفعاليات الثقافية.

ولاقت المشاركة تفاعلاً لافتاً من جمهور المهرجان، الذي شهد حضوراً تجاوز 25 ألف زائر، في مشهد جسّد قيم التسامح والتعايش والتبادل الثقافي التي تحتضنها دولة الإمارات العربية المتحدة.