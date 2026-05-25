صينية تُصاب بقرحة مريء طولها ثمانية سم بسبب طبق ساخن

أُصيبت امرأة صينية بقرحة في الحلق، يبلغ طولها ثمانية سنتيمترات، بعد تناولها طبقاً صينياً محلياً، يُعرف بـ«الهوت بوت»، بسرعة كبيرة، ما دفع الأطباء إلى تجديد التحذير من مخاطر هذا السلوك.

وشُخّصت (وانغ - 42 عاماً)، في مقاطعة هونان بوسط الصين، بقرحة في المريء بعد ابتلاعها الطعام بسرعة، وقالت إنها كانت «جائعة جداً ومنغمسة في الطعام» أثناء حديثها مع صديقاتها في يوم بارد من شهر مارس الماضي، ولم تنتظر وانغ حتى يبرد الطعام، وابتلعته مباشرة، بعدها شعرت وانغ بضيق في صدرها، فابتلعت ماءً مثلجاً لتخفيف الألم، وشعرت بتحسن لكنها في اليوم التالي، عانت من ألم شديد حتى عند ابتلاع الماء، واكتشف مستشفى «تشانغشا الثامن» أن وانغ قد أصيبت بقرحة في المريء يبلغ طولها ثمانية سنتيمترات، أي ما يقارب ثُلث حجم المريء لدى البالغين، الذي يراوح طوله بين 25 و30 سنتيمتراً.

وأوضحت الدكتورة، وو شياو تشينغ، أن الناس غالباً ما يعتقدون خطأً أن المريء يتحمل درجات الحرارة العالية، بينما يتحمل الطعام فقط حتى 50 إلى 60 درجة مئوية.

ووفقا لصحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» قد تصل درجة حرارة الطعام الخارج مباشرة من طبق «الهوت بوت» إلى 80 أو 90 درجة مئوية، وفي حالة وانغ، دفعها الغشاء المخاطي الحساس في فمها إلى ابتلاع الطعام الساخن بسرعة، ما أدى إلى حرق الغشاء المخاطي للمريء الحساس أيضاً.