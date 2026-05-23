علماء روس يكتشفون بقعاً كبيرة على وجه الشمس

كشف مختبر علم الفلك الشمسي التابع لأكاديمية العلوم الروسية بأن مجموعة من البقع الشمسية، ذات أحجام كبيرة، قد ظهرت على سطح الشمس.

ووفقا للمختبر، تشكلت هذه البقع على الجانب البعيد من الشمس، وقد تصبح من أخطر البقع الشمسية التي ظهرت على الشمس خلال السنوات الأخيرة.

ويشير المختبر، إلى أن مجموعة البقع الضخمة التي تشكلت على الجانب البعيد من الشمس تراقب بواسطة المسبار الفضائي" Solar Orbiter".

ويعتبر العلماء هذا المركز الجديد للنشاط الشمسي من أكبر المراكز التي تم رصدها في السنوات الأخيرة. وقد رصدت ظاهرة مماثلة على سطح الشمس قبل عامين، حيث أدت سلسلة الانفجارات الناتجة إلى حدوث أقوى عاصفة مغناطيسية خلال العشرين عاما الماضية.

يذكر أن التوهجات الشمسية يمكن أن تسبب عواصف مغناطيسية على الأرض، ما يؤثر على شبكات الطاقة ومسارات هجرة الطيور والحيوانات، ويمكن أن تؤثر العواصف القوية على أنظمة الاتصالات قصيرة الموجة والملاحة، وقد يؤدي ازدياد النشاط الشمسي إلى توسيع النطاق الجغرافي لرصد الشفق القطبي.