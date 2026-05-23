1.2 مليار مريض نفسي في العالم .. 95% منهم لا يتلقون العلاج الكافي

كشفت دراسة دولية أنّ عدد المرضى الذين يعانون اضطرابات نفسية حول العالم تضاعف تقريباً منذ عام 1990، ليصل حالياً إلى نحو 1.2 مليار شخص.

وأوضح الباحثون، بقيادة معهد قياسات الصحة والتقييم التابع لجامعة واشنطن الأميركية، وبالتعاون مع جامعة كوينزلاند الأسترالية، أنّ هذا الارتفاع الكبير جعل الاضطرابات النفسية تتصدَّر أسباب الإعاقة عالمياً، متقدِّمةً على أمراض القلب، والسرطان، واضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي؛ ونُشرت النتائج، الخميس، في دورية «ذا لانسيت».

وتشير الاضطرابات النفسيّة إلى مجموعة واسعة من الحالات التي تؤثّر في المزاج والتفكير والسلوك والقدرة على التفاعل مع الحياة اليومية، وتشمل أبرزها اضطرابات القلق، والاكتئاب، والفصام، واضطراب فرط الحركة، وتشتُّت الانتباه، والتوحّد.

وشملت الدراسة تحليلاً واسعاً لانتشار وتأثير الاضطرابات النفسية بين الجنسين، عبر 25 فئة عمرية و21 منطقة و204 دول وأقاليم، من 1990 إلى 2023، ممّا يجعلها من أكثر الدراسات شمولاً في هذا المجال.

وركّز الباحثون على 12 نوعاً من الاضطرابات النفسية، إذ جاء اضطراب القلق والاكتئاب الشديد ضمن أبرز المسبِّبات لعبء المرض والإعاقة بين 304 أمراض وإصابات عالمياً.

وأظهرت النتائج أنّ العبء النفسي أعلى في بعض مناطق الدخل المرتفع، مثل غرب أوروبا وأستراليا، مع تسجيل معدلات مرتفعة في دول مثل هولندا والبرتغال وأستراليا، بينما شهدت مناطق في غرب أفريقيا وجنوب آسيا زيادات ملحوظة أيضاً.

ووفق الدراسة، تسبَّبت الاضطرابات النفسية في فقدان نحو 171 مليون سنة من سنوات العمر المُحتملة المفقودة بسبب الإعاقة أو الوفاة المبكرة خلال عام 2023، لتصبح خامس أكبر سبب لعبء المرض عالمياً. كما شكّلت أكثر من 17 في المائة من إجمالي سنوات العيش مع الإعاقة على مستوى العالم، ممّا يعكس اتساع تأثيرها الصحي والاجتماعي.

وأشار الباحثون إلى أنّ الزيادة الأخيرة تعود بدرجة كبيرة إلى ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب الشديد، إذ ارتفع انتشار الاكتئاب بنسبة 24 في المائة منذ عام 2019، بينما زادت اضطرابات القلق بأكثر من 47 في المائة، خصوصاً عقب جائحة «كوفيد-19».

وأكدت الدراسة أنّ عبء الاضطرابات النفسية يبلغ ذروته بين الفئة العمرية من 15 إلى 19 عاماً، وكذلك بين النساء، مرجِّحة أن يعود ذلك إلى تأثيرات الضغوط المرتبطة بالجائحة، إلى جانب عوامل هيكلية طويلة الأمد مثل الفقر، وانعدام الاستقرار، والعنف، والإساءة، وتراجع الروابط الاجتماعية.

وبيَّنت النتائج اختلاف أنماط الإصابة وفق الفئة العمرية؛ ففي الطفولة المبكرة تبرز اضطرابات مثل التوحّد واضطراب فرط الحركة وتشتُّت الانتباه واضطرابات السلوك والإعاقات الذهنية، مع معدلات أعلى لدى الذكور. ومع الانتقال إلى مرحلة المراهقة، يصبح القلق والاكتئاب الشديد الأكثر انتشاراً وتأثيراً.

وشدَّد الباحثون على أن تأثير هذه الاضطرابات لا يقتصر على الأفراد فقط، بل يمتدّ إلى الأُسر، ومقدِّمي الرعاية، وسوق العمل، والأنظمة الصحية، والموارد الحكومية.

وفيما يتعلق بالعلاج، قدَّرت الدراسة أن نحو 9 في المائة فقط من المرضى بالاكتئاب الشديد يتلقّون الحد الأدنى من الرعاية المناسبة، بينما تقلّ نسبة الحصول على علاج كافٍ عن 5 في المائة في 90 دولة. كما أظهرت البيانات أنّ عدداً محدوداً من الدول مرتفعة الدخل، مثل أستراليا وكندا وهولندا، تتجاوز فيها تغطية العلاج 30 في المائة، ممّا يكشف وجود فجوات عالمية كبيرة في خدمات الصحة النفسية.

وشدَّد الباحثون على أن توسيع الوصول إلى خدمات الصحة النفسية، خصوصاً في الدول منخفضة ومتوسّطة الدخل، يمثل ضرورة مُلحّة للحد من تفاقُم هذه الأزمة عالمياً وتحسين جودة الرعاية والنتائج الصحية.