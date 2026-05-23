بيع حقيبتي يد لسيدة أعمال فيتنامية مسجونة بنصف مليون دولار

بيعت حقيبتا يد فاخرتان تعودان لسيدة أعمال فيتنامية مسجونة، بأكثر من نصف مليون دولار، وذلك في مزاد نظمته الحكومة سعياً إلى استعادة أموال مرتبطة بعملية اختلاس واسعة النطاق، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

و كانت المطوّرة العقارية الفيتنامية تشيونغ مي لان أدينت عام 2024 بتهمة اختلاس أموال من مصرف سايغون التجاري الذي كانت تملك الحصة الأكبر فيه، على ما أفاد الادعاء، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وحُكِم عليها في البداية بالإعدام في واحدة من أكبر قضايا الفساد في تاريخ فيتنام، إلا أن الحكم تحوّل إلى السجن المؤبد بعد إلغاء هانوي عقوبة الإعدام لبعض أنواع الجرائم.

وأوضحت وسائل الإعلام الرسمية أن حقيبة يد من طراز «بيركين» من دار «إيرميس» مرصعة بأحجار بيض بيعت الخميس في مدينة هوشي منه لقاء 11.6 مليار دونغ فيتنامي (440 ألف دولار).

أما الحقيبة الثانية من نوع «بيركين»، التي صادرتها السلطات، فبيعت بمقابل 2.5 مليار دونغ (95 ألف دولار).

و كانت سيدة الأعمال المسجونة طلبت من المحكمة أن تعيد إليها الحقيبتين بحجة أنهما «تذكاران» أرادت أن تعيدهما إلى عائلتها. وقالت إنها اشترت إحداهما في إيطاليا وتلقت الأخرى هدية.

وتسببت عملية الاختلاس بخسارة عشرات الآلاف من المودعين في مصرف سايغون التجاري أموالهم. وأثارت القضية صدمة في الدولة الشيوعية وأثارت احتجاجات غير معهودة.

وحُكم على تشيونغ مي لان بدفع تعويضات للضحايا، وسددت حتى الآن أكثر من 12 ألف مليار دونغ (455 مليون دولار) لحاملي السندات، وفق بيان حكومي.

ومن المقرر أيضاً أن تُطرح للبيع في مزاد يقام الجمعة ثلاث سيارات فارهة كانت ملكها، وهي من طراز «مرسيدس - مايباخ» و«بي إم دبليو» و«لكزس».