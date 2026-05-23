كنّة ترامب تكشف عن إصابتها بالسرطان ..وتشكر العائلة على حبها ودعمها

في إعلان صريح ومؤثر، كشفت فانيسا ترمب، الزوجة السابقة لدونالد ترمب الابن، عن خوضها تحدياً صحياً جديداً، بعد تشخيص إصابتها بسرطان الثدي، في خطوة لاقت تفاعلاً واسعاً وتعاطفاً من متابعيها. ويأتي هذا الإعلان في وقت اختارت فيه مشاركة تجربتها بشفافية، مع التأكيد على تمسكها بالأمل والتركيز على التعافي.

وأفادت شبكة «سي إن إن» بأن فانيسا وهي أم لخمسة أطفال، أعلنت يوم الأربعاء عن إصابتها بالمرض. وكتبت عبر حسابها على «إنستغرام»: «رغم أن هذا الخبر لم يكن متوقعاً، فإنني أعمل من كثب مع فريقي الطبي لوضع خطة علاجية مناسبة».

وأوضحت أنها خضعت لعملية جراحية في وقت سابق من هذا الأسبوع، مطالبةً في الوقت نفسه باحترام خصوصيتها، بينما تكرّس وقتها للتركيز على صحتها ومسار تعافيها.

وأضافت: «أحافظ على تركيزي وأتمسك بالأمل، وأنا محاطة بحب ودعم عائلتي وأطفالي وأقرب الناس إليّ. شكراً لكم على لطفكم ودعمكم، فهذا يعني لي الكثير».

وكانت فانيسا قد انفصلت عن دونالد جونيور، نجل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عام 2018، بعد زواج استمر 12 عاماً، أنجبا خلاله خمسة أبناء. ومن بينهم كاي ترمب، البالغة من العمر 19 عاماً، التي تحظى بمتابعة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر كثيراً برفقة جدها في البيت الأبيض.

وعلى الصعيد الشخصي، ترتبط فانيسا ترمب حالياً بعلاقة عاطفية مع لاعب الغولف المحترف تايجر وودز، وذلك منذ أن أعلن الأخير عن علاقتهما في مارس الماضي.

وفي سياق الدعم العائلي، علّقت إيفانكا ترمب، الابنة الكبرى للرئيس، على منشور فانيسا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعبارة مؤثرة جاء فيها: «أدعو لكِ بالشفاء العاجل والقوة الدائمة. أحبكِ...».