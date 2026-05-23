الإنسان الطبيعي يستيقظ 20 مرّة خلال الليل لكنه لا يتذكرها

قد يبدو الاستيقاظ أثناء الليل مزعجاً، لكنه في كثير من الحالات يُعدّ جزءاً طبيعياً من دورة النوم، وليس بالضرورة علامة على اضطراب صحي. بحسب الخبراء.

ووفقاً لـ جامعة جونز هوبكنز للطب، يمر الإنسان الطبيعي بما يقارب 20 "استفاقة صغيرة" خلال الليل، لكنه لا يتذكرها أو يلاحظها عادة.

وتشير الدراسات إلى أن نحو ثلث الأشخاص يستيقظون في منتصف الليل ثلاث مرات أسبوعياً على الأقل، بينما يزداد هذا التكرار مع التقدم في العمر بسبب تغيّر الساعة البيولوجية.

ويشرح خبراء مؤسسة النوم أن إيقاع النوم يتغير بعد سن 60، فيما يُعرف بظاهرة "التقدّم الزمني"، حيث يصبح النوم مبكراً والاستيقاظ أبكر، أحياناً بين الساعة 7 و8 مساءً للنوم، مع استيقاظ طبيعي عند 3 أو 4 فجراً.

وتوضح المؤسسة أن الاستيقاظ مرة واحدة ليلاً يُعد طبيعياً لدى البالغين الأصغر سناً، بينما قد يرتفع إلى مرتين أو 3 مرات بعد سن 65، وقد يصل لدى بعض الأشخاص إلى 4 أو 5 مرات.

كما يرتبط التقدم في العمر بقصر مدة النوم وصعوبة العودة إليه بعد الاستيقاظ، ما يجعل النوم يبدو متقطعاً حتى لو كان ضمن الحدود الطبيعية.

ويؤكد الخبراء أن القلق يبدأ عندما يعجز الشخص عن النوم لفترة كافية تمنحه الشعور بالراحة خلال النهار.

أما المعهد الوطني للشيخوخة في الولايات المتحدة فيشير إلى أن الاستيقاظ يومياً مع الشعور بالتعب قد يكون علامة على أن الجسم لا يحصل على الراحة المطلوبة، خاصة إذا ترافق ذلك مع تغيّرات مفاجئة في نمط النوم أو تأثير على الحياة اليومية.