مفاجأة غير سارة لطلاب ثانوية تناولوا ترابا مشويا بدلا من الحلوى

اكتشف ثلاثة طلاب أن الكتلة الاسفنجية السوداء التي أمامهم لم تكن حلوى مشبعة بالشوكولا، وإنما ترابا مشويا قُدم لهم بالخطأ في عشاء مجتمعي الأسبوع الماضي.

وقال موقع "بنغور ديلي نيوز" أن طبق التراب المشوي قدم للطلاب عن طريق الخطأ باعتباره حلوى شهية ليلة الأربعاء الماضي، وخلال فعالية "عشاء الوعاء الفارغ" التي نظمتها مدرسة وادي ميدوماك الثانوية.

وذكرت إدارة المدرسة أن الطبق المعني كان جزءًا من تجربة علمية، حيث قام الطلاب بخبز التراب في الفرن لتعقيمه واختبار نمو النباتات بعد ذلك، وفقًا لبيان صادر عن المدرسة. ولاحقا وُضِع التراب جانبًا في طبق خبز مغطى بعيدًا عن الطعام المُعدّ لعشاء الوعاء الفارغ، وهو فعالية خدمة مجتمعية سنوية في وادي ميدوماك.

وقالت المدرسة: "في محاولة لتقديم الطعام بسرعة إلى طاولات التقديم، تم التعرف على الطبق خطأً كجزء من الوجبة، وتم إعداده للتقديم". لكن لم يُكتشف الخطأ إلا بعد أن تناول الطلاب الثلاثة "لفترة وجيزة" من التراب. وأكدت المدرسة أن "هذا الموقف كان عرضيًا تمامًا، وليس مزحة على الإطلاق".

وقدّمت مدرسة وادي ميدوماك اعتذارها عن هذا الخطأ، وتحدث المسؤولون لاحقًا مع الطلاب وأولياء أمورهم وأبدوا أسفهم لذلك الخطأ.