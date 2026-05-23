عصف ذهني لسفراء المعرفة في حكومة دبي

نظَّمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورشة عصف ذهني لسفراء المعرفة في الجهات الحكومية في دبي، بهدف مناقشة المحاور الاستراتيجية الرئيسة للدورة الـ11 من قمة المعرفة (قمة المعرفة 2026)، التي ستقام تحت شعار «المعرفة: تخطي الأزمات في عالم متغير» يومي 17 و18 نوفمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وحضر الورشة سفراء المعرفة من مجموعة من الجهات الحكومية في إمارة دبي.

وناقشت الورشة أبرز المحاور المُعدة لقمة المعرفة 2026، ومنها الذكاء الاصطناعي وكيفية إعادة تشكيله للمشهد المستقبلي وتسخير التقنيات الناشئة في التحول التكنولوجي على صعيد التعليم والاقتصاد والحوكمة، وتعزيز جاهزية المجتمعات لمواجهة مختلف الأزمات بكفاءة ومرونة، ودعم تحقيق التوازن بين النماء الاقتصادي والمسؤولية البيئية ورفاه الإنسان والاستدامة طويلة المدى، كما تطرقت إلى مهارات المستقبل وتنمية رأس المال البشري عن طريق تشجيع التعلم مدى الحياة وإعادة التأهيل المهني، بما يسهم في تطوير القيادات المستقبلية وأنظمة التعليم لمواجهة تحديات العصر سريع التغير، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات.

واختُتمت الورشة بمجموعة من المخرجات والتوصيات التي ستشكل إطاراً داعماً لأعمال قمة المعرفة 2026.