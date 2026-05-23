«سبيس إكس» تلغي إطلاق صاروخ «ستارشيب V3»

ألغت شركة «سبيس إكس»، أمس، إطلاق الصاروخ «ستارشيب» من ولاية تكساس قبل ثوانٍ من موعد الإقلاع المقرر، بسبب مشكلات فنية.

وقالت الشركة إنها ستعيد محاولة إطلاق الصاروخ لاحقاً، في إطار اختبار مهم للتصميم الجديد «V3» الذي خضع لعمليات إعادة تطوير واسعة، عقب سلسلة إخفاقات شهدتها التجارب السابقة العام الماضي.

ويأتي «ستارشيب V3» مزوداً بتحديثات تهدف إلى دعم عمليات الإطلاق السريعة لأقمار «ستارلينك» ومهام «ناسا» المستقبلية إلى القمر.