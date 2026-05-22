إدارة ترامب تفرج عن دفعة جديدة من ملفات "الأجسام المجهولة"

كشفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن دفعة جديدة من ملفات الأجسام الطائرة المجهولة، تضمنت صوراً ووثائق لم تنشر من قبل، بناء على طلب من المشرعين الأميركيين.

ظهرت الملفات على موقع وزارة الحرب قبل الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وتشمل هذه الوثائق تقارير عن كرات برتقالية متوهجة كانت تحوم حول مروحية عسكرية، و"كرات نارية" غامضة أدت إلى عمليات بحث عن جسيمات جوية في نيو مكسيكو، إضافة إلى وثائق استخباراتية تصف ظواهر جوية مجهولة قرب موقع روسي لاختبار الأسلحة، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وحتى الآن أُفرج عن أكثر من 200 ملف يتعلق بالظواهر الجوية غير المفسرة التي طالما كانت موضع اهتمام واسع لدى الجمهور، وذلك بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب.