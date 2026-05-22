الفنان الشامي ينهي معاناة "طفل البسكويت" ويشتري له منزلاً

أعلن الفنان السوري الشامي عن تكفله الكامل بشراء منزل للطفل السوري أحمد، الذي بات يُعرف بـ "بائع البسكويت"، في لفتة إنسانية حظيت بإشادة واسعة، وذلك لتأمين حياة مستقرة له ولعائلته وإنهاء معاناتهم مع إيجار السكن قبل حلول عيد الأضحى المبارك 2026.

وبدأت جذور الواقعة عقب انتشار مقطع فيديو يظهر فيه الطفل "أحمد" وهو يبيع البسكويت في شوارع العاصمة دمشق.

وأظهر مقطع الفيديو الصغير في المقابلة وعيًا وعفوية كبيرين، متحدثًا عن كفاحه اليومي لتأمين إيجار منزل أسرته، ومؤكدًا رفضه التام لأن تضطر والدته للعمل في الشارع، مفضلاً تحمل مشاق العمل وحده لحمايتها.

المقطع المؤثر دفع الشامي إلى التفاعل معه فورًا، حيث أعاد نشر الفيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، معربًا عن تأثره الشديد بكلمات الطفل وشهامته.

وفي خطوة عملية سريعة، قطع الشامي وعدًا علنيًا لعائلة أحمد، قائلاً: "لن يأتي العيد إلا وأنتم في بيتكم، ولن تقلقوا بعد، اليوم، بشأن الإيجار".

ولم تمر سوى ساعات قليلة من البحث والتنسيق، حتى نجح الفريق المعني في الوصول إلى عائلة الطفل والتواصل مع والدته، ليتم الإعلان، رسميًا، عن إتمام إجراءات تأمين المنزل الجديد لهم وتمليكه إياهم.

من جانبه، ظهر الصغير في رسالة لاحقة عبر فيها عن امتنانه العميق وتقديره لهذه الخطوة، مؤكدًا أن دعم الفنان الشامي أعاد له الثقة بنفسه وبالآخرين، وترك أثرًا بالغًا في قلبه وقلب عائلته.

وردّ الشامي على كلمات الطفل بتلقائية، مانحًا إياه لقبًا جديدًا يعكس شجاعته، وتحمله المسؤولية رغم صغر سنه، حيث علق، قائلاً: "من اليوم اسمك أحمد البطل".