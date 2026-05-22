"واتساب" يوفر ميزة مثيرة: إختفاء الرسائل فور قراءتها

بدأ تطبيق المراسلة الشهير "واتساب" اختبار ميزة جديدة تتيح اختفاء الرسائل النصية مباشرة بعد قراءتها من قبل الطرف الآخر، في خطوة جديدة لتعزيز مستوى الخصوصية داخل المحادثات.

ووفقًا لتقرير صادر عن موقع "WABetaInfo"، فإن الميزة متاحة حاليًا لعدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية على أجهزة أندرويد وiOS، على أن يتم طرحها لاحقًا لجميع المستخدمين خلال الفترة المقبلة.

وتسمح الميزة للمستخدمين بإرسال رسائل تختفي بعد القراءة، بحيث يتم حذف النص تلقائيًا بمجرد أن يغادر المستلم شاشة الدردشة أو ينهي قراءة الرسالة، دون إمكانية استرجاعها مرة أخرى.

ويمكن تفعيل هذا الخيار سواء داخل محادثات محددة أو كإعداد افتراضي لجميع المحادثات الجديدة.

وتتوفر بالفعل في "واتساب" ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء، لكنها تعتمد على مؤقتات زمنية، حيث يمكن ضبط الرسائل لتُحذف بعد 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يومًا.

أما الميزة الجديدة، فتعتمد على مبدأ مختلف تمامًا، إذ ترتبط بالقراءة الفعلية للرسالة وليس بمرور الوقت، مع خيارات لحذف الرسالة بعد 5 دقائق أو ساعة أو 12 ساعة من قراءتها.

كما أشارت الشركة إلى أن الرسائل غير المقروءة ستُحذف تلقائيًا بعد 24 ساعة كحد أقصى في جميع الحالات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة تحديثات تركز على الخصوصية، إذ تعمل الشركة المالكة ميتا على تطوير مجموعة ميزات جديدة، من بينها وضع “Incognito Chat” للمحادثات مع الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحسينات في تعدد المهام وتشفير النسخ الاحتياطية السحابية.

ومن المتوقع أن يتم طرح الميزة الجديدة تدريجيًا لمستخدمي "واتساب" على نظامي أندرويد وiOS خلال الأسابيع المقبلة، في حال اجتازت مرحلة الاختبار الحالية بنجاح.