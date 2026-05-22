وفاة مسنة بعد مشاجرة عنيفة مع موظفي مقهى بسبب طلبها

لقيت عجوز أمريكية تُدعى أنيتا غرايسون (75 عامًا) حتفها إثر مشاجرة جسدية عنيفة مع موظفي مقهى "تيم هورتنز" في مدينة فورت وين بولاية إنديانابوليس، وذلك بسبب عدم رضاها عن طلبها الذي استلمته من خدمة السيارات.

ووفقًا لتقرير شرطة فورت وين، اقتحمت غرايسون المقهى في 13 مايو الجاري، وبدأت بتوجيه الشتائم والصراخ على موظفة تبلغ من العمر 17 عامًا.

وعندما تدخلت مديرة المناوبة (20 عامًا) وطلبت منها المغادرة، قامت المسنة بدفعها ولكمها على وجهها، ما أدى إلى سقوط نظارتها.

وسرعان ما تطور الأمر إلى عراك عنيف على الأرض؛ حيث أسقطت غرايسون المديرة أرضًا وشبكت أصابعها بشعرها بقوة، لدرجة اقتلاع خصلة كاملة من رأسها، قبل أن يتمكن موظفون آخرون من فض النزاع.

وعند وصول الشرطة، كانت غرايسون غائبة عن الوعي مؤقتًا، لكنها استعادت وعيها وجلست لإجراء مكالمة هاتفية.

ومع ذلك، بعد مرور نحو 10 دقائق، انهارت المسنة مجددًا على الأرض، ما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى المستشفى بعد محاولات إسعافها، لكنها فارقت الحياة هناك.

وفي حين لم يكشف الطب الشرعي عن السبب النهائي للوفاة، أشارت النتائج الأولية لعدم وجود "إصابات جسدية جسيمة" ناتجة عن الشجار ساهمت في موتها.

من جانبها، صرحت ابنة المتوفاة بأن والدتها كانت تعاني من قصور في القلب وكان لديها جهاز لمراقبة نبضات القلب قبل أسبوع، واصفة الحادثة بـ "المروعة".

وأكدت الشرطة أنها اضطرت لنشر تسجيلات كاميرات المراقبة كاملة للعلن، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو مجتزأ على وسائل التواصل الاجتماعي روج لـ "رواية كاذبة وخطيرة" تظهر المسنة كضحية فقط، بينما أظهرت المقاطع الكاملة أنها هي من بدأت بالاعتداء الجسدي.