إخلاء مطار أسترالي بسبب جهاز لإزالة الشعر

أُخلي مطار أفالون في ولاية فيكتوريا الأسترالية جزئياً، أمس، واستُدعيت وحدة لتفكيك المتفجرات بعد الاشتباه في جسم غريب أثناء عملية تفتيش أمني، ليتبين في نهاية المطاف أنه كان جهازاً لإزالة الشعر بالليزر.

وقالت شرطة فيكتوريا، في بيان: «تفحّصت وحدة تفكيك المتفجرات جسماً مشبوهاً، وتبين أنه جهاز لإزالة الشعر بالليزر»، وأضافت: «الشخص الذي كان يحمل الحقيبة لم يكن متعاوناً معنا، ما صعّب الأمور بعض الشيء».

وتسببت الحادثة في تأخير وإلغاء عدد من الرحلات الجوية، ولم تُوجه أي تهمة إلى الرجل، وأعيد فتح المطار في وقت لاحق.