نادال قبل عرض سلسلته الوثائقية: كنت صادقاً وشفافاً

أوضح أسطورة كرة المضرب الإسباني المعتزل، رافايل نادال، أنه سعى إلى أن يكون «شفافاً» و«صادقاً» في سلسلته الوثائقية المرتقبة على منصة «نتفليكس»، خلال عرض تمهيدي سبق صدورها، وستكون السلسلة، التي يُنتجها عملاق البث، متاحة بدءاً من 29 مايو الجاري، تزامناً مع بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، حيث صنع الإسباني أسطورته فيها بإحراز رقم قياسي بلغ 14 لقباً.

وقال نادال، قبل وقت قصير من عرض الحلقة الأولى من أصل أربع حلقات في مدريد: «إنه وثائقي حقيقي لا يُلوّن كل شيء بألوان وردية، ويجمع بين مسيرتي الرياضية والصعوبات التي واجهتها».

وأضاف ملك الملاعب الترابية بلا منازع: «أظن أنني كنت شفافاً إلى حد كبير بشأن حياتي وكل ما مررت به».

وأحرز الإسباني 22 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، خلال مسيرة امتدت أكثر من 20 عاماً، قبل اعتزاله في نهاية عام 2024.

وأوضح أن الوثائقي صُوّر خلال ذلك الموسم الأخير، «بينما كنت لا أزال ألعب، أحاول العودة بعد الإصابة وجراحة في الورك».

وتابع: «ولم أنجح، حاولت البقاء قادراً على المنافسة، لكنني لم أتمكّن من العودة إلى نسبة 100%».

وعن سؤاله عما إذا كان من المهم بالنسبة له سرد ذلك الفصل الصعب الأخير، أجاب نادال: «ليس بالضرورة، لكن لدي أشخاص من حولي أثق بهم أقنعوني بالقيام بذلك، أشخاص نجحوا في هذه الصناعة، وربما كانت لديهم نظرة أوسع لمسيرتي».