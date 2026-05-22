«تشييد».. الأوركسترا الوطنية تصنع جيلاً جديداً من الموسيقيين الإماراتيين

أطلقت الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات برنامج «تشييد»، وهو الأول في برامجها المتخصصة لدعم العازفين الإماراتيين في عالم الموسيقى الأوركسترالية، ويُشكّل البرنامج خطوة مهمة على طريق بناء القدرات الوطنية المستدامة في هذا المجال على المستوى الاحترافي.

ويدعم البرنامج، الممتد على مدى 13 شهراً بنظام الدوام الجزئي، 17 موسيقياً إماراتياً من خلال تدريب منهجي وإشراف مباشر، بما يُتيح لهم الاندماج العملي ضمن بيئة أوركسترالية احترافية، تعكس المعايير المهنية والتوقعات المرتبطة بالأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات.

وقد جرى اختيار المشاركين بعد عملية تقييم دقيقة لرصد المواهب الذين يمتلكون المقومات اللازمة للتطور داخل بيئة أوركسترالية محترفة، ويتجاوز برنامج «تشييد» مفهوم التعليم الموسيقي التقليدي إلى ممارسة أوركسترالية واقعية متكاملة، من خلال دمج المشاركين في التدريبات وأجواء العروض الحية.

ويندرج البرنامج ضمن رؤية بعيدة المدى تهدف إلى بناء مسار مستدام لصقل المواهب الإماراتية في عالم الموسيقى الأوركسترالية، ودعم مسارات التطوير المتواصل للمشهد الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعبّر برنامج «تشييد» عن جوهره الذي يعني البناء والارتقاء، ليعكس التزام الأوركسترا الوطنية بتنمية المواهب الموسيقية الإماراتية، وإرساء قاعدة متينة لمستقبل الموسيقى الأوركسترالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتنسجم هذه المبادرة أيضاً مع الرؤية الأشمل للأوركسترا الوطنية، والمتمثّلة في اعتماد الموسيقى كوسيلة للتعلم، وتعزيز الشمولية وتنمية الإنسان، ورعاية الجيل الجديد من الموسيقيين الإماراتيين.

ويمثّل البرنامج الخطوة الأولى ضمن برنامج الأوركسترا الوطنية الأوسع للتعليم ودعم المجتمع الذي من المقرر أن يواصل توسّعه مستقبلاً، من خلال مبادرات جديدة تُركّز على تطوير قدرات المؤلفين الموسيقيين الإماراتيين، والتواصل مع مختلف المدارس، وتعزيز التعاون الدولي.

وقالت الشيخة علياء بنت خالد القاسمي، المدير العام للأوركسترا الوطنية: «يُشكّل الإنسان الجوهر النابض لأي أوركسترا وطنية، لذلك تعتمد رؤيتنا في جزء أساسي منها، على توفير الدعم وإتاحة الفرص أمام الموسيقيين الإماراتيين، وهذا ما يوفّره برنامج (تشييد)، من خلال منح المشاركين مساحة للتطور داخل بيئة أوركسترالية احترافية، تُمكّنهم من اكتساب فهم أعمق لمتطلبات العمل الموسيقي من هذا المستوى، ما يُسهم في نمو الأوركسترا الوطنية واستدامتها، ورسم الملامح المستقبلية للموسيقى الإماراتية بأيدي أبنائها المبدعين».

وقالت ندى العيدروس، إحدى المشاركات في برنامج «تشييد»: «يشرفني الانضمام إلى برنامج (تشييد) الذي يمنحنا كموسيقيين إماراتيين فرصة مميزة لصقل مهاراتنا، ضمن بيئة أوركسترالية احترافية، فهذا البرنامج يتيح لنا خبرات استثنائية من شأنها الارتقاء بمسيرتنا على الصعيدين الفني والمهني، كما يُعزّز لدينا شغف الإسهام في نمو الموسيقى الأوركسترالية ضمن المشهد الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة».

ويقوم برنامج «تشييد» على إطار تدريبي منهجي، يمتد على مدى 13 شهراً، تم تقسيمه إلى ثلاثة فصول متدرجة من حيث المستوى، وتجمع الورش الأسبوعية بين التدريب الفردي، والعمل الجماعي، والاندماج في الفرقة، بما يعكس الانضباط والمعايير المتوقعة داخل بيئة أوركسترالية متخصصة.

ويُمثّل المشاركون مجموعة متنوعة من الآلات الموسيقية، تشمل العود والقانون والآلات الوترية والإيقاعية، ما يعكس التداخل بين الموسيقى العربية والأوركسترالية العالمية، ويجمع البرنامج بين الموسيقية الإماراتية والموسيقى الأوركسترالية الغربية، ضمن بيئة تعليمية موحّدة.

إن الاندماج ضمن الأوركسترا الوطنية هو أحد المحاور الرئيسة للبرنامج، إذ يتفاعل المشاركون عن كثب مع العازفين وأعضاء الهيئة التدريسية، ليكتسبوا بذلك خبرة عملية حول المعايير المهنية وديناميكيات الأداء المباشر، كما يضم البرنامج موسيقيين من أعمار وخلفيات ومسارات فنية متنوعة، في صورة تعبّر عن الغنى الإبداعي للمواهب الإماراتية الصاعدة.

ويختتم برنامج «تشييد» محطاته بحفل تخرّج يُقام بالتعاون مع الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ليكلل جهود العمل التدريبي الذي رافق رحلة تطوير المشاركين.

أساسيات فنية وخبرات

قال مدير برامج التعليم في الأوركسترا الوطنية، الدكتور محمود سعيد: «صُمم برنامج (تشييد) لتزويد المشاركين بالأساسيات الفنية والخبرات العملية اللازمة للتطور الموسيقي، ضمن مساحة أوركسترالية احترافية، فمن خلال الجمع بين التدريب المتخصص والاندماج المباشر في جلسات التدريب وبيئات الأداء الحي، يعمل البرنامج على تمكين المواهب من الارتقاء بمستويات الانضباط والوعي والقدرة على التكيف مع متطلبات المنظومة الأوركسترالية، وهي مقومات أساسية للعمل على المستوى الاحترافي».

علياء بنت خالد القاسمي:

. تعتمد رؤيتنا في جزء أساسي منها على توفير الدعم، وإتاحة الفرص أمام الموسيقيين الإماراتيين.

. «البرنامج» يمتد 13 شهراً، ويهدف إلى تطوير مهارات 17 موسيقياً إماراتياً في العزف الأوركسترالي الاحترافي.