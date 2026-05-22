«صنّاع التغيير» تمول 10 حلول مبتكرة يقودها شباب في الإمارات

أعلنت مؤسسة مدينة إكسبو دبي عن اختيار 10 مشاريع تهدف لتحقيق أثر إيجابي، ضمن النسخة الثانية من أكاديمية صناع التغيير، وهي حاضنة للابتكار وريادة الأعمال للمبدعين الشباب، تهدف لتحفيز العمل على الحلول الإبداعية والمبتكرة للتحديات الاجتماعية والبيئية ذات الصلة بدولة الإمارات.

وتمثل الحلول الفائزة مجموعة متنوعة من مجالات التأثير المجتمعي، بما في ذلك السلامة في أماكن العمل، والصحة والعافية، والثقافة المالية، والشمول الاجتماعي، مع تركيز كبير على كسر الحواجز التي يواجهها أصحاب الهمم، وسيحصل كل من الفائزين الـ10 على منحة تصل إلى 25 ألف درهم، إلى جانب التوجيه الفني والإرشاد، كما ستستفيد المشاريع المتقدمة من دعم إضافي في مجالات التراخيص والتأشيرات.

واستقبلت الأكاديمية أكثر من 200 طلب قدمها طلاب من السنة الجامعية النهائية وخريجون جدد من جميع أنحاء الإمارات، مسجلة زيادة بنسبة 39% في عدد المشاركات مقارنة بعام 2025، ويبرز هذا الاهتمام جاذبية رحلة الاختيار التعاونية والديناميكية المصممة لتعزيز المهارات، وصقل الحدس الريادي، وتطوير الحلول لتحقيق أقصى قدر من الأثر، في تجسيد لهدف أكاديمية صنّاع التغيير في تمكين رواد الأعمال الطموحين من دفع عجلة التغيير الاجتماعي والبيئي والاقتصادي.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة مدينة إكسبو دبي، يوسف كيرس: «إن تنوع المواهب في المشاريع المتقدمة لأكاديمية صنّاع التغيير لهذا العام يبرز الدور الحيوي للعقول الشابة الطموحة في تحويل مجتمعاتنا وصياغة عالم أفضل».

تضمنت المسابقة في جوائز أكاديمية صناع التغيير مراحل عدة، بدأت بإعلان اختيار المرشحين من بين المشاركين المتقدمين، ودعوتهم إلى فعالية عرض المشاركات الأولى في أبريل، تلتها مشاركة مجموع مختارة للانتقال إلى المرحلة التالية في معسكر تدريبي عملي يركّز على تعليم المهارات الأساسية في عالم ريادة الأعمال الاجتماعية، والتعريف بدور المؤسسين والأثر المجتمعي، واختتمت المسابقة بعرض ختامي قدّم فيه المرشحون عروضهم النهائية أمام لجنة تحكيم مستقلة، ضمت ممثلين عن مؤسسات اجتماعية محلية ودولية.