«مطر في حديقة الحيوان» تعود في عطلة عيد الأضحى

تُعيد حديقة الإمارات للحيوانات، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، تجربة «مطر في حديقة الحيوان» المحببة لدى الزوار، وتُحوّل الفعالية أرجاء الحديقة إلى وجهة موسمية غامرة تنبض بالأجواء المنعشة، مع أمطار صيفية لطيفة، ومنزلقات مائية للأطفال، وعروض ترفيهية مستوحاة من أجواء العيد، إلى جانب عروض الحيوانات التفاعلية والأنشطة المتنوعة المصممة لتُناسب جميع أفراد العائلة، ومختلف الفئات العمرية.