«بيكاسو» يختتم فعالياته في 31 مايو الجاري

يختتم المعرض الفني البارز «بيكاسو.. تصور الشكل» فعالياته في متحف اللوفر أبوظبي، في 31 مايو الجاري، ويُقام المعرض بالتعاون مع متحف بيكاسو الوطني - باريس ووكالة متاحف فرنسا، ويُقدّم استكشافاً نادراً ومتعمقاً لمقاربة بابلو بيكاسو حول تصور الشكل الإنساني، متتبعاً تطوره الفني عبر الرسم والنحت، والتخطيط والخزف.

ويجمع المعرض أكثر من 130 عملاً فنياً، من بينها أكثر من 60 عملاً يُعرض للمرة الأولى في دولة الإمارات، ما يتيح للجمهور فرصة فريدة لاكتشاف أعمال استثنائية نادراً ما تُعرض للعامة، ويتخذ المعرض مساراً زمنياً وموضوعياً، يستعرض التحولات الجذرية التي أتى بها بيكاسو لعالم الفن، من خلال الأسطورة التخيلية والشكل والتجريب.